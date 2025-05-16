Чи шкодить людині 5G

Теорії змови про шкоду 5G для людей особливо сильно розповсюдилися під час перших хвиль COVID-19. Багато хто вважав, що саме вежі нового покоління зв’язку поширюють коронавірус, а також завдають іншої шкоди організму. Хоча на цю тему вже існує чимало досліджень, які заперечують такі впливи, дослідники з Constructor University вирішили зробити це ще раз, а тому навмисно піддали клітини шкіри опроміненню сигналами 5G. Ба більше, вони навмисно використали більш інтенсивні сигнали, ніж людство зараз використовує, щоб отримати повнішу картину, повідомляє 24 Канал з посиланням на PNAS Nexus.

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У рамках дослідження науковці вивчали, як електромагнітні хвилі, характерні для 5G, впливають на два типи клітин шкіри людини – фібробласти та кератиноцити. Ці клітини опромінювали протягом двох і 48 годин хвилями на частотах 27 та 40,5 ГГц з інтенсивністю, що значно перевищувала рекомендовані рівні безпеки. При цьому вони усунули сторонні фактори, які могли б викривити результати.

Дослідження показало, що навіть у разі впливу 5G у надвисоких дозах не відбулося змін у структурі ДНК клітин, зокрема – у метилюванні та експресії генів. А отже, сигнали 5G, які використовуються в реальному житті, не становлять небезпеки для людини.

Пояснюючи суть дослідження, автори відзначають, що попередні роботи, які натякали на можливу шкоду від 5G, мали суттєві методологічні вади – зокрема, відсутність контролю температури та засліплення. Їхні результати не витримували критики, тоді як нове дослідження дотримувалося наукових стандартів.

Варто зазначити, що радіохвилі в межах 3 ГГц проникають у шкіру на глибину до 10 міліметрів, тоді як частоти 10 ГГц і вище – лише на 1 міліметр. Поточна інфраструктура 5G працює переважно нижче 6 ГГц, але в майбутньому діапазон розшириться до 24–27,5 та 39,5–43,3 ГГц. І хоча такі цифри можуть лякати, насправді ці хвилі проникають лише у верхні шари шкіри. Оскільки ці сигнали, як з'ясували, не несуть шкоди для клітин шкіри, то й для всього іншого організму також.

Дослідники також зазначили, що частоти понад 6 ГГц можуть викликати нагрівання тканин, якщо потужність сигналу значно перевищує безпечні межі, які зараз використовуються в 5G. Саме тому в експерименті температура ретельно контролювалась, щоб відокремити можливі біологічні ефекти, не пов’язані з теплом.

Результати дослідження доповнюють наукову базу, яка підтверджує безпечність технології 5G.