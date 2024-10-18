Для порівняння, середньостатистична мережа 5G пропонує швидкість близько 100 Мбіт/с. На швидкості 938 Гбіт/с користувачі могли б завантажити гру розміром 130 ГБ всього за 1,1 секунди.

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Це досягнення стало можливим завдяки новаторському поєднанню електронних та оптичних методів передачі, що дозволило команді подолати існуючі обмеження бездротових мереж.

Як це стало можливим

Зазвичай бездротові мережі покладаються на радіохвилі у вузькому діапазоні частот, що може призвести до перевантажень і сповільнити передачу даних. Вчені UCL подолали цю проблему, використовуючи ширший спектр частот, поєднуючи як радіотехнології, так і оптичні рішення.

Команда використовувала два діапазони частот – один близько 100 ГГц, а інший в діапазоні 130-175 ГГц, щоб досягти цих виняткових швидкостей. Кварцовий генератор, подібний до тих, що використовуються в комп'ютерних процесорах, допоміг стабілізувати сигнал під час передачі.

Доктор Чжисін Лю, провідний автор дослідження, пояснив, що їхній підхід поєднує в собі дві усталені технології:

високошвидкісну електроніку,

та фотоніку міліметрового діапазону хвиль.

Таке поєднання дозволяє передавати величезні обсяги даних на безпрецедентних швидкостях.

Крім швидкості, технологія також пропонує покращену пропускну здатність, що дозволяє одночасно передавати дані великій кількості користувачів завдяки збільшенню пропускної здатності мережі.

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Хоча команда досягла чудових результатів, вона поставила собі за мету подолати бар'єр у 1 000 Гбіт/с. Тож дослідження та спроби подолати новий бар'єр на шляху до 6G тривають.