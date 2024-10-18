Для сравнения, среднестатистическая сеть 5G предлагает скорость около 100 Мбит/с. На скорости 938 Гбит/с пользователи могли бы загрузить игру размером 130 ГБ всего за 1,1 секунды.

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Это достижение стало возможным благодаря новаторскому сочетанию электронных и оптических методов передачи, что позволило команде преодолеть существующие ограничения беспроводных сетей.

Как это стало возможным

Обычно беспроводные сети полагаются на радиоволны в узком диапазоне частот, что может привести к перегрузкам и замедлить передачу данных. Ученые UCL преодолели эту проблему, используя широкий спектр частот, сочетая как радиотехнологии, так и оптические решения.

Команда использовала два диапазона частот – один около 100 ГГц, а другой в диапазоне 130-175 ГГц, чтобы достичь этих исключительных скоростей. Кварцевый генератор, подобный тем, что используются в компьютерных процессорах, помог стабилизировать сигнал во время передачи.

Доктор Чжисин Лю, ведущий автор исследования, объяснил, что их подход сочетает в себе две устоявшиеся технологии:

высокоскоростную электронику,

и фотонику миллиметрового диапазона волн.

Такое сочетание позволяет передавать огромные объемы данных на беспрецедентных скоростях.

Кроме скорости, технология также предлагает улучшенную пропускную способность, что позволяет одновременно передавать данные большому количеству пользователей благодаря увеличению пропускной способности сети.

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Хотя команда достигла замечательных результатов, она поставила себе цель преодолеть барьер в 1 000 Гбит/с. Поэтому исследования и попытки преодолеть новый барьер на пути к 6G продолжаются.