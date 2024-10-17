Вот семь обязательных функций, на которые советует обратить внимание Техно 24 при покупке следующего маршрутизатора, чтобы обеспечить быстрое, стабильное и безопасное соединение.

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Поддержка Wi-Fi 6E Wi-Fi

Большинство современных маршрутизаторов уже поддерживают каналы 2,4 ГГц и 5 ГГц, но если вы покупаете новый маршрутизатор, настоятельно рекомендуем выбрать тот, который поддерживает по крайней мере Wi-Fi 6E. Этот стандарт задействует спектр 6 ГГц, значительно повышая скорость и стабильность соединения путем уменьшения перегрузки спектра, особенно в средах с большим количеством подключенных устройств.

Хотя маршрутизаторы Wi-Fi 7 уже доступны, они, как правило, дороже, поэтому Wi-Fi 6E является более практичным и бюджетным выбором.

Если вы приобрели устройство в последние несколько лет, он, скорее всего, совместим с Wi-Fi 6/6E. Для тех, кто ограничен в средствах, на рынке есть много доступных маршрутизаторов Wi-Fi 6E.

Три-четыре порта Ethernet

Хотя Wi-Fi обеспечивает превосходную скорость и стабильность соединения, проводное соединение Ethernet все еще обеспечивает наилучшую производительность, особенно для онлайн-игр или потоковой передачи высококачественного контента.

Ethernet минимизирует задержки и максимизирует пропускную способность, что делает его идеальным для таких устройств, как смарт-телевизоры, игровые консоли или настольные компьютеры.

Маршрутизатор с тремя-четырьмя портами Ethernet позволяет подключить несколько устройств для оптимальной производительности. Если ваш Wi-Fi когда-нибудь отключится, наличие портов Ethernet в роли резервного варианта также станет спасением для устранения неисправностей или поддержания доступа к Интернету.

Протокол безопасности WPA3

Безопасность имеет решающее значение при выборе маршрутизатора, а WPA3 – это новейший стандарт шифрования, разработанный на замену устаревшему протоколу WPA2. WPA3 повышает безопасность, предлагая лучшее шифрование между вашим устройством и маршрутизатором, даже при использовании публичных или открытых сетей. Он также устраняет уязвимости, присутствующие в WPA2, уменьшая риск атак злоумышленников.

Многие современные маршрутизаторы поддерживают как WPA3, так и WPA2, позволяя вам работать в сети в смешанном режиме. Это означает, что старые устройства могут подключаться к сети, пользуясь при этом повышенным уровнем безопасности, который обеспечивает WPA3 для новых устройств.

Родительский контроль

Для семей с детьми функции родительского контроля на маршрутизаторе являются крайне нужными. Эти настройки позволяют управлять тем, какие веб-сайты и услуги доступны в вашей сети. Вы можете блокировать определенные сайты, контролировать распределение полосы пропускания и отслеживать активность ваших детей в Интернете, чтобы гарантировать безопасную онлайн-среду.

Некоторые маршрутизаторы также имеют расширенные функции, такие как мониторинг скорости, контроль пропускной способности и определение приоритетов для устройств. Это не только поможет защитить ваших детей, но и позволит вам контролировать использование интернета всей семьей и управлять распределением пропускной способности.

Приоритетность устройств (QoS)

Настройки качества обслуживания (QoS) или приоритизации устройств имеют решающее значение, если к вашей сети подключено несколько гаджетов. Эти настройки позволяют назначать приоритеты пропускной способности, гарантируя, что критические устройства, такие как игровая консоль или рабочий ноутбук, получат более высокую скорость, когда это необходимо, тогда как другие устройства, такие как телефоны или планшеты, будут иметь меньший приоритет.

Это особенно полезно, когда несколько пользователей одновременно просматривают потоковое видео, играют в игры или загружают файлы, обеспечивая плавную работу без задержек и заминок.

USB-порты или поддержка NAS

Многие маршрутизаторы оснащены USB-портами, которые позволяют подключать внешний накопитель и предоставлять к нему совместный доступ по сети. Эта функция позволяет быстро и легко обмениваться файлами, по сути, превращая ваш маршрутизатор в базовый NAS (сетевой накопитель) без необходимости в дополнительном оборудовании.

Хотя это не заменит выделенную систему NAS для хранения больших объемов данных, это отличный вариант для обмена небольшими файлами, такими как фильмы, музыка или фотографии, между вашими устройствами.

Мобильное приложение для простой настройки

Многие современные маршрутизаторы предлагают мобильные приложения для простой настройки, что может быть очень удобным. Вместо того, чтобы получать доступ к настройкам маршрутизатора через сложный веб-интерфейс, эти приложения предоставляют интуитивно понятный способ мониторинга сетевой активности, проверки подключенных устройств и корректировки настроек.

Хорошее мобильное приложение позволяет быстро вносить изменения, контролировать использование пропускной способности и даже получать уведомления о проблемах с сетью, делая управление домашней сетью проще и доступнее.

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При выборе нового Wi-Fi маршрутизатора важно выбрать современное устройство, которое улучшит ваш общий опыт и будет иметь современные функции, от лучшего соединения с Wi-Fi 6E до расширенной безопасности с WPA3. Эти функции гарантируют, что вы сможете максимально использовать потенциал вашего интернет-соединения, облегчая просмотр потокового видео, игры или работу без перебоев.