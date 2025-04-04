Найнебезпечніший астероїд в історії спостережень тепер загрожує не Землі, а Місяцю

Астероїд 2024 YR4 все ще не дає спокою вченим і простим жителям Землі. Гучні заголовки про можливе зіткнення у 2032 році облетіли весь світ узимку, але з часом можливості для спостереження покращились, тому вчені заявили, що ймовірність падіння на нашу планету становить майже нуль відсотків. Проте є інший бік цієї медалі: зіткнення з Місяцем усе ще лишається на відчутному рівні.

Що ми тепер знаємо про 2024 YR4

Астероїд 2024 YR4 уперше відкрили в грудні 2024 року. Спочатку спостереження давали ймовірність зіткнення з Землею на рівні 1,3 відсотка. Пізніше вона зросла до 3,1 відсотка, що було вище, ніж у будь-якого іншого астероїда в історії спостережень. Але вчені заспокоювали: проблема високих відсотків – у поганих можливостях спостереження, оскільки камінь ховався у відблисках Сонця. Вони обіцяли, що з часом імовірність буде падати. Так і сталося, коли наприкінці лютого ймовірність падіння була визначена на рівні 0,001 відсотка, що за Туринською шкалою небезпеки зіткнення дорівнює нулю, повідомляє 24 Канал з посиланням на NASA.

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Однак спільнота планетарної оборони не припиняє спостереження за астероїдом, хоча він і не становить загрози для Землі. Річ у тім, що вчені все ще бачать деяку імовірність зіткнення з Місяцем, і постійно її корегують.

Експерти Центру вивчення навколоземних об'єктів NASA при Лабораторії реактивного руху агентства оновили оцінку ймовірності зіткнення 2024 YR4 з Місяцем. Якщо раніше вона становила 1,7%, то тепер, за новими спостереженнями Вебба, це число виростає до 3,8%. Це означає, що з імовірністю в 96,2 відсотка об'єкт пролетить повз супутник.

Але вчені додають, що навіть якщо зіткнення з Місяцем відбудеться, це не змінить його орбіту.

Розмір астероїда

Нові інфрачервоні спостереження космічного телескопа NASA імені Джеймса Вебба зменшили невизначеність щодо розміру астероїда. Якщо раніше діапазон його ширини оцінювався в межах від 40 до 90 метрів, то тепер вчені дають більш точні дані – від 53 до 67 метрів. Раніше розміри каменя оцінювали на основі вимірювань видимого світла за допомогою наземних телескопів, що й давало таку неточність.

Що далі

Спостереження за астероїдом, який наблизиться до нас у 2032 році, буде продовжуватися. Попереду на нас знову чекає період, коли спостереження будуть ускладнені для наземних телескопів. Однак Вебб, який перебуває в космосі, далеко від земної атмосфери, знову спрямує свої дзеркала на 2024 YR4 у травні.