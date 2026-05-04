Африка розколюється швидше, ніж вважали вчені

У Східній Африці зафіксували більш просунутий етап розколу континенту, ніж передбачали раніше. Нові сейсмічні дані показують, що земна кора в районі рифту Туркана значно тонша, а процес розходження тектонічних плит уже зайшов далі, ніж вважалося.

Рифт Туркана, який є частиною Великого Східноафриканського рифту, простягається приблизно на 500 кілометрів через території Кенії та Ефіопії. Саме тут дослідники виявили, що процес розходження плит Африки та Сомалі відбувається активніше, ніж показували попередні моделі. Висновки базуються на аналізі високоточних сейсмічних даних, зібраних разом із промисловими партнерами та Turkana Basin Institute, заснованим Річардом Лікі. Про це пише Wirtualna Polska.

Що відбувається під Східною Африкою?

Вчені змогли відтворити структуру осадів і визначити товщину земної кори під рифтом. У центральній частині вона становить близько 13 кілометрів, тоді як на периферії перевищує 35 кілометрів. Така різниця вказує на явище, відоме як "necking" – сильне розтягнення та стоншення кори в зоні розлому. Чим тонша кора, тим легше вона продовжує тріскатися, що свідчить про більш пізню стадію розпаду, ніж вважалося раніше.

Процес відбувається дуже повільно: африканська та сомалійська плити віддаляються зі швидкістю приблизно 4,7 міліметра на рік. Рифт почав формуватися близько 45 мільйонів років тому, а активна фаза "necking", за оцінками дослідників, стартувала приблизно 4 мільйони років тому після масштабних вулканічних вивержень.

Як пише Wprost, наступний етап – так звана океанізація – може настати лише через кілька мільйонів років. У цей період магма почне заповнювати тріщини, утворюючи нову океанічну кору, а з півночі потенційно проникне вода з Індійського океану. Втім, науковці наголошують, що не кожен рифт завершується повним розколом континенту, хоча в цьому випадку такий сценарій виглядає ймовірним.

Дослідження також виявило сліди давнішого рифтового епізоду, який не призвів до остаточного поділу суші, але ослабив кору і підготував її до сучасної активності. Це ускладнює класичні уявлення про механізми розпаду континентів.

Окрему увагу вчені приділили значенню регіону для антропології. Рифт Туркана дав понад 1,2 тисячі. Скам'янілостей гомінінів віком до 4 мільйонів років – приблизно третина всіх подібних знахідок в Африці. Проте автори припускають, що унікальність місця пояснюється не лише еволюційними процесами, а й геологічними умовами.

Після вулканічної активності та початку стоншення кори територія почала просідати, що сприяло накопиченню дрібнозернистих осадів. Саме вони допомогли краще зберегти рештки давніх істот.