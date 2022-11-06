Вчені кажуть, що Всесвіт міг розпочатися ще до Великого вибуху: що ж було до цього

Міжнародна група дослідників припускає, що наше розуміння походження Всесвіту може потребувати деяких оновлень. Як детально описано в новій статті, опублікованій цього тижня The Astrophysical Journal Letters, вони стверджують, що Всесвіт, можливо, розпочався з "Великого стрибку", а не з "Великого вибуху".

Якщо коротко, то вчені стверджують, що космос, можливо, народився після закінчення попередньої космологічної фази – великого стрибка – а не в результаті експоненціального роздування простору-часу.

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Інфляція була теоретично обґрунтована, щоб пояснити різні проблеми з точним налаштуванням так званої гарячої моделі Великого вибуху. Вона також пояснює походження структури у нашому Всесвіті в результаті квантових флуктуацій,

– сказав перший автор статті Санні Ваньоцці, астрофізик з Кембриджського університету, у своїй заяві.

Але, як стверджує Ваньоцці, все ще є шанс довести, що теорія помилкова, попри те, що ми можемо виключити "окремі інфляційні моделі".

Як докопатися до суті

У статті стверджується, що людство повинно ще глибше дослідити космічний мікрохвильовий фон (КМВ), деякі електромагнітні залишки, що відносяться до найбільш ранніх стадій розвитку Всесвіту.

Зонд Європейського космічного агентства Planck почав вимірювати мікрохвильовий фон ще у 2013 році – і результати одразу здалися дослідникам дещо підозрілими.

Коли були оголошені результати з супутника Planck, вони були сприйняті як підтвердження космічної інфляції. Однак деякі з нас стверджували, що результати можуть показувати прямо протилежне,

– сказав у заяві астроном Гарвардського університету Аві Лоеб, який також працював над статтею.

Але поки ми не побачимо Всесвіт таким, яким він був відразу після передбачуваного Великого вибуху, ми не будемо знати напевно. Лоеб зазначає, що фактична межа спостережуваного Всесвіту знаходиться на відстані, яку будь-який сигнал міг би подолати зі швидкістю світла за 13,8 мільярда років, що минули з моменту народження Всесвіту. В результаті розширення цей край зараз знаходиться на відстані 46,5 мільярдів світлових років.

Сферичний об'єм в межах цього краю схожий на археологічні розкопки. Чим глибше вчені досліджують його, тим більш ранній шар космічної історії вони відкривають, аж до Великого вибуху, який представляє кінцевий горизонт. Що лежить за горизонтом – невідомо.

Коротко кажучи, ми повинні копати глибше, щоб вивчити природу Всесвіту відразу після його створення. Але навіть якщо ми зможемо зазирнути в нього, нам буде важко передбачити, що було до нього.

Правильне розуміння того, що було до цього, вимагає прогностичної теорії квантової гравітації, якою ми не володіємо,

– сказав Лоеб.

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Що далі

Дослідники припускають, що слід шукати космічний гравітонний фон, який складається з вільно мандрівних гравітонів, гіпотетичних елементарних частинок, які могли б пояснити гравітаційну взаємодію.

Вчені очікують, що що КГФ міг існувати з моменту створення Всесвіту. Згідно з теорією Великого вибуху, він міг розсіятися до такої міри, що його вже не можна було б виявити. Тому, якби дослідники виявили його, вони могли б взагалі виключити теорію Великого вибуху.

Проте, виявлення КГФ вимагало б надзвичайно складної технології, якої поки що просто не існує – але це не завадило б їм думати на кілька кроків вперед.