Если коротко, то ученые утверждают, что космос, возможно, родился после окончания предыдущей космологической фазы – большого скачка – а не в результате экспоненциального раздувания пространства-времени.

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Инфляция была теоретически обоснована, чтобы объяснить разные проблемы с точной настройкой так называемой горячей модели Большого взрыва. Она также объясняет происхождение структуры в нашей Вселенной в результате квантовых флуктуаций,

– сказал первый автор статьи Санни Ваньоцци, астрофизик из Кембриджского университета, в своем заявлении.

Но, как утверждает Ваньоцци, все еще есть шанс доказать, что теория ошибочна, несмотря на то, что мы можем исключить "отдельные инфляционные модели".

Как докопаться до сути

В статье утверждается, что человечество должно еще глубже исследовать космический микроволновый фон (КМВ), некоторые электромагнитные остатки, относящиеся к наиболее ранним стадиям развития Вселенной.

Зонд Европейского космического агентства Planck начал измерять микроволновой фон еще в 2013 году – и результаты сразу показались исследователям несколько подозрительными.

Когда были объявлены результаты со спутника Planck, они были восприняты подтверждением космической инфляции. Однако некоторые из нас утверждали, что результаты могут показывать прямо противоположное,

– сказал в заявлении астроном Гарвардского университета Ави Лоэб, также работавший над статьей.

Но пока мы не увидим Вселенную такой, какой она была сразу после предполагаемого Большого взрыва, мы не будем знать наверняка. Лоеб отмечает, что фактический предел наблюдаемой Вселенной находится на расстоянии, которое любой сигнал мог бы преодолеть со скоростью света за 13,8 миллиарда лет, прошедших с момента рождения Вселенной. В результате расширения этот край сейчас находится на расстоянии 46,5 миллиарда световых лет.

Сферический объем внутри этого края похож на археологические раскопки. Чем глубже ученые исследуют его, тем более ранний слой космической истории они открывают, вплоть до Большого взрыва, представляющего конечный горизонт. Что лежит за горизонтом – неизвестно.

Короче говоря, мы должны копать глубже, чтобы изучить природу Вселенной сразу после ее создания. Но даже если мы сможем заглянуть в него, нам будет трудно предположить, что было до него.

Правильное понимание того, что было до этого, требует прогностической теории квантовой гравитации, которой мы не обладаем,

– сказал Лоэб.

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Что дальше

Исследователи предполагают, что следует искать космический гравитонный фон, состоящий из свободно странствующих гравитонов, гипотетических элементарных частиц, которые могли бы объяснить гравитационное взаимодействие.

Ученые ожидают, что КГФ мог существовать с момента создания Вселенной. Согласно теории Большого взрыва, он мог рассеяться до такой степени, что его уже нельзя было бы обнаружить. Поэтому если бы исследователи обнаружили его, они могли бы вообще исключить теорию Большого взрыва.

Однако обнаружение КГФ требовало бы чрезвычайно сложной технологии, которой пока просто не существует – но это не помешало бы им думать на несколько шагов вперед.