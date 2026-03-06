Вчені виявили невідомих раніше істот у дуже неочікуваному місці

Вчені вперше зафіксували існування нового типу тварин у відкладеннях Великого Солоного озера в американському штаті Юта. Мікроскопічні круглі черви жили між частинками мулу та кристалами солі, залишаючись непоміченими попри десятиліття досліджень цього незвичайного водоймища.

Береги Великого Солоного озера в штаті Юта на перший погляд здаються майже безжиттєвими. Уздовж води простягаються широкі ділянки соляного мулу, а поверхня озера виглядає спокійною і майже порожньою. Через надзвичайно високу солоність це середовище довгий час вважалося біологічно простим. Про це пише Dailygalaxy.

Яку нову форму життя знайшли у надсолоному озері?

Науковці десятиліттями описували екосистему озера як таку, де виживає лише обмежена кількість видів. Основну частину живих організмів представляють два добре відомі мешканці. Перший – це дрібні рачки Artemia franciscana, яких зазвичай називають соляними креветками. Вони утворюють величезні сезонні скупчення у воді. Другий – це соляні мухи, личинки яких розвиваються у щільних темних масах вздовж берегової лінії.

Разом ці види підтримують мільйони перелітних птахів, для яких озеро є важливим місцем відпочинку та харчування під час міграцій.

Втім, як з'ясувалося, під поверхнею мулу існувала ще одна форма життя, яку раніше ніхто не помічав.

Дослідники, що аналізували зразки донних відкладень, виявили мікроскопічних круглих червів. Вони належать до групи нематод – одного з найпоширеніших типів тварин на планеті. Ці організми ховалися між зернами мулу та кристалами солі у донному шарі озера.

Відкриття зробила команда Університету Юти під керівництвом біолога Байрона Адамса, який досліджує мікроскопічних тварин, здатних виживати у екстремальних умовах. Науковці взяли кілька зразків донних відкладень у різних частинах озера та проаналізували їх у лабораторії.

Під мікроскопом дослідники побачили тонких ниткоподібних червів довжиною лише частку міліметра. Генетичний аналіз підтвердив, що це нематоди – організми, які зустрічаються майже в усіх екосистемах світу, від ґрунтів і океанів до підземних середовищ.

Попри їхню глобальну поширеність, раніше ніхто не підтверджував існування нематод саме у Великому Солоному озері. Вважалося, що настільки висока концентрація солі може бути занадто складною для виживання багатьох тварин.

Результати дослідження опублікували у науковому журналі Journal of Nematology. У роботі описано кілька типів круглих червів, що мешкають у донних відкладеннях озера, зокрема новий вид Diplolaimelloides woaabi.

Життя у цьому середовищі пов'язане з серйозними викликами. У деяких частинах озера концентрація солі у воді у кілька разів перевищує рівень солоності океану. Такі умови порушують водний баланс клітин, через що більшість організмів не здатні там існувати.

Тварини, які все ж виживають у таких умовах, мають спеціальні адаптації. Наприклад, соляні креветки регулюють рівень солі у своєму організмі та живляться мікроскопічними водоростями. Соляні мухи проходять стадію личинки у густих берегових шарах, де живляться бактеріями та водоростями.

Нематоди займають іншу нішу. Вони не плавають у відкритій воді, а мешкають безпосередньо у донних відкладеннях. Там вони рухаються крізь мікроскопічні проміжки між частинками мулу.

У цих мікросередовищах накопичується органічна речовина і велика кількість мікробів. Імовірно, саме бактеріями, мікроводоростями та залишками органічного матеріалу й живляться ці черви.

Під час детального аналізу вчені помітили, що нематоди у зразках зустрічалися не поодинці. У кількох пробах їх було досить багато, що свідчить про стабільну популяцію, а не випадкову появу.

Крім того, дослідники виявили кілька різних типів круглих червів. Це означає, що до умов озера змогли адаптуватися одразу кілька видів, які можуть займати різні екологічні ніші у донному середовищі.

Нематоди відіграють важливу роль у багатьох екосистемах. Вони живляться мікроорганізмами і допомагають розкладати органічні залишки, що сприяє переробці поживних речовин. Їхній рух також перемішує тонкі шари донних відкладень, впливаючи на розподіл кисню і поживних речовин.

Той факт, що ці організми існують у Великому Солоному озері, свідчить про складніші екологічні процеси під його дном, ніж вважалося раніше.

Протягом десятиліть опис екосистеми озера базувався переважно на видимих організмах, які мешкають у воді або біля берегів. Виявлення нематод показало, що в осадових шарах існує прихована частина біорізноманіття.

Науковці зазначають, що подальші дослідження донних відкладень можуть відкрити ще більше невідомих мікроскопічних видів. У багатьох екстремальних середовищах часто формуються унікальні організми, які еволюціонували для виживання у складних хімічних умовах.