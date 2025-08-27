Компанія Google анонсувала значні зміни у політиці безпеки операційної системи Android, які торкнуться як розробників, так і звичайних користувачів. Нововведення спрямовані на боротьбу зі шкідливим програмним забезпеченням та шахрайством, вимагаючи обов'язкової ідентифікації для всіх творців застосунків, незалежно від того, де вони їх розповсюджують.

Що означають нові вимоги для екосистеми Android?

Google запроваджує обов’язкову вимогу щодо верифікації розробників для всіх застосунків, що встановлюються на пристрої Android. Це означає, що навіть ті програми, які поширюються поза офіційним магазином Google Play через так зване стороннє завантаження повинні бути прив’язані до розробника з підтвердженою особою. В іншому випадку система заблокує можливість встановлення, пише 24 Канал з посиланням на Блог розробників Android.

Дивіться також Усі нові ШІ-функції, що з'являться в Pixel 10 з перспективою поширення на інші смартфони

Цей крок є відповіддю на серйозну проблему безпеки. За даними аналізу Google, застосунки, завантажені зі сторонніх інтернет-джерел, містять шкідливе програмне забезпечення у 50 разів частіше, ніж програми з Google Play. Нова система покликана зробити розробників більш відповідальними та ускладнити анонімне розповсюдження вірусів, фінансових афер та інших загроз.

Процес верифікації відбуватиметься через нову консоль Android Developer Console, яка створюється спеціально для розробників, що не публікують свої роботи в Play Store. Їм потрібно буде надати інформацію та документи для підтвердження своєї особи (як для фізичних осіб, так і для організацій), а також зареєструвати унікальні імена пакетів своїх застосунків.

При цьому в Google наголошують, що перевірятимуть лише особу розробника, а не вміст чи функціональність самої програми. Компанія порівнює цей процес з перевіркою документів в аеропорту, яка підтверджує особу мандрівника, але не вміст його багажу.

Це означає, що творці програм так само легко зможуть інтегрувати шкідливий код у свої розробки – відразу чи з подальшими оновленнями. Єдиною відмінністю є те, що якщо дослідники безпеки виявлять вірус, компанія знатиме, хто за ним стоїть.

Впровадження нових правил буде поетапним:

З березня 2026 року реєстрація стане доступною для всіх розробників.

У вересні 2026 року вимоги почнуть діяти в Бразилії, Індонезії, Сінгапурі та Таїланді – регіонах, які особливо страждають від шахрайських схем.

Протягом 2027 року та надалі блокування неперевірених застосунків пошириться на весь світ.

Ця ініціатива викликала неоднозначну реакцію. З одного боку, вона має на меті значно підвищити безпеку користувачів. З іншого, деякі розробники та користувачі стурбовані, що це може обмежити відкритість платформи Android, наблизивши її до більш закритої iOS від Apple, і позбавити анонімності невеликих незалежних розробників та ентузіастів.