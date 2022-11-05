Маск продаватиме верифікацію у Twitter, але підтверджувати реальність користувачів ніхто не буде

Поглинання Ілоном Маском Twitter може виявитися каскадною катастрофою. У мережі вже шириться скандал зі звільненнями працівників. Чимало інших рішень теж викликають здивування. Подейкують, що Маск планує переглянути систему верифікації Twitter. Схоже "синю галочку" тепер просто продаватимуть.

Раніше Ілон Маск запропонував об'єднати значок галочки з раніше окремою послугою підписки "Twitter Blue", яка раніше існувала в Twitter. Нагадаємо, що галочка фактично підтверджує, що користувач Twitter реальна людина чи організація, а сторінка її офіційна.

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Це означає, що верифіковані акаунти повинні будуть платити за збереження своїх галочок, навіть попри те, що верифікація була безкоштовною з моменту її запровадження.

Дуже дивне рішення

Таке рішення саме по собі викликає сумніви, але згідно з внутрішніми документами, отриманими The New York Times, підписникам Twitter Blue навіть не потрібно буде підтверджувати свою особу, щоб отримати перевірену галочку. Це виглядає жахливо щонайменше з двох причин.

По-перше, дуже схоже на те, що Маск просто хоче продавати модні значки людям, які хочуть поширювати фальшивий вплив.

По-друге, якщо процес перевірки дійсно настільки недбалий, як це звучить, зміна може дозволити шахраям видавати себе за будь-яку публічну особу, яку вони захочуть.

Все з ніг на голову

Нова програма Twitter Blue стартує 7 листопада в США, Канаді, Австралії та Новій Зеландії (судячи з внутрішніх документів компанії). Не так вже й багато часу залишилося, щоб підготуватися до чогось, що потенційно може змінити всю парадигму соціальної мережі. Особливо коли в компанії бардак зі звільненнями, судовими позовами та загальним незадоволенням.

Щоб показати, наскільки Маск дійсно "піклується" про компанію, він пішов на звільнення значної частини персоналу Twitter, який налічує 7500 осіб.

Принаймні, в документах зазначається, що буде "проміжний" період, який дозволить перевіреним акаунтам зберегти свої значки до того, як їх за них вимагатимуть оплату, а також плани дозволити державним акаунтам залишатися перевіреними без підписки.

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Twitter у небезпеці

А проте, важко уявити, який сенс мати верифікований бейдж, якщо будь-хто може отримати його без підтвердження особи, що робить його не тільки безглуздим, але й небезпечним.

Але врешті-решт, це лише одна з багатьох безглуздих, але цинічних схем Маска, спрямованих на викачування грошей з веб-сайту, за який він був змушений заплатити занадто багато.