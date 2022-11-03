Нагадаємо, що функція редагування у Twitter перетворилася з міфу на щось, чим люди можуть реально користуватися, лише у жовтні 2022 року і тепер вона може стати доступною для всіх – статися це може дуже скоро.

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За повідомленням Bloomberg, це може стати однією з перших великих змін в продукті за часів правління Ілона Маска, компанія відкриє функцію редагування для всіх користувачів вже на цьому тижні.

Нова підписка, нові правила, нові можливості

Зараз редагування твітів доступне лише у рамках підписки Twitter Blue вартістю 4,99 долара, яка доступна лише для користувачів у декількох країнах, і Twitter наголошує, що функція редагування технічно все ще перебуває на стадії тестування.

Маск, схоже, вважає, що вона вже готова для всіх, а також планує великий "капітальний ремонт" Twitter Blue, який може бути розгорнутий найближчими днями.

Центральним елементом нового Twitter Blue вартістю 8 доларів на місяць (раніше за неї хотіли стягувати 20 доларів) є верифікація, що дозволяє по суті орендувати перевірену синю галочку. Користувачі, які сплачуватимуть підписку, також отримають пріоритетні відповіді, можливість розміщувати довгі відео та аудіо, а також вдвічі менше рекламних оголошень.

Новий Blue може запрацювати вже в понеділок, 7 листопада.

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До речі, засновник Twitter Джек Дорсі запускає нову соцмережу. Bluesky Social – назва соцмережі – буде децентралізованою, а головною її особливістю стане можливість переносити в неї акаунти з інших соцмереж.

Тим часом Ілон Маск планує воскресити сервіс Vine, щоб конкурувати з TikTok. Відомо, що він доручив програмістам дослідити старий код сервісу. Варто зазначити, що він і на момент релізу був не першої свіжості, тож сказати напевно щось про повернення Vine на ринок, вкрай важко.