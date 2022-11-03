Напомним, что функция редактирования в Twitter превратилась из мифа в нечто, чем люди могут реально пользоваться, только в октябре 2022 года. Теперь она может стать доступной для всех – это может произойти очень скоро.

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По сообщению Bloomberg, это может стать одним из первых крупных изменений в продукте при правлении Илона Маска, компания откроет функцию редактирования для всех пользователей уже на этой неделе.

Новая подписка, новые правила, новые возможности

Сейчас редактирование твитов доступно только в рамках подписки Twitter Blue стоимостью 4,99 доллара, доступной только для пользователей в нескольких странах, и Twitter отмечает, что функция редактирования технически все еще находится на стадии тестирования.

Маск, похоже, считает, что она уже готова для всех, а также планирует большой "капитальный ремонт" Twitter Blue, который может быть развернут в ближайшие дни.

Центральным элементом нового Twitter Blue стоимостью 8 долларов в месяц (ранее ее хотели взимать 20 долларов) является верификация, позволяющая по существу арендовать проверенную синюю галочку. Пользователи, которые будут платить подписку, также получат приоритетные ответы, возможность размещать длинные видео и аудио, а также вдвое меньше рекламных объявлений.

Новый Blue может заработать уже в понедельник, 7 ноября.

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Кстати, основатель Twitter Джек Дорси запускает новую соцсеть. Bluesky Social – название соцсети – будет децентрализованным, а главной ее особенностью станет возможность переносить у нее аккаунты из других соцсетей.

Тем временем Илон Маск планирует воскресить сервис Vine, чтобы конкурировать с TikTok. Известно, что он поручил программистам изучить старый код сервиса. Стоит отметить, что он и на момент релиза был не первой свежести, так что сказать наверняка что-то о возвращении Vine на рынок крайне сложно.