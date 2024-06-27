Без керма та педалей: новий бренд автомобілів Rimac обіцяє автономне водіння 4 рівня у 2026 році

У мережі з'явилися рендери футуристичного автомобіля, який не має ні керма, ні педалей, ні більшості звичних нам елементів керування. Натомість це мінімалістичний салон, у якому багато місця для пасажирів, екрани та автономне водіння високого рівня.

Що відомо про новий бренд

Мате Рімац заснував компанію Rimac у 2009 році. Зараз вона найбільше відома своїм електричним гіперкаром Nevera та несподіваним поглинанням компанією Bugatti. Тепер Rimac хоче перейти до нового ринку – від гіперкарів до безпілотних машин. Новий бренд під назвою Verne, який вийде на ринок у 2026 році, обіцяє нам автономні автомобілі четвертого рівня, що вище, ніж сучасні Tesla чи будь-які інші марки машин.

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Зазначається, що Verne використовуватиме систему автономності від Mobileye, а це означає, що робота компанії обмежується лише платформою транспортного засобу, на яку буде встановлено систему від інших розробників.

Майбутній автомобіль, як зазначається, створюється повністю з нуля, а не на основі інших моделей, як це часто буває. Його розробляють "з урахуванням безпеки та комфорту" виключно для автономного водіння з використанням автономної платформи Mobileye Drive.

Він повністю переосмислений, задуманий, спроєктований і розроблений як безпечний і комфортний автономний транспортний засіб. Побудований з нуля, він вільний від компромісів і недоліків, необхідних для використання застарілої платформи, створеної для водіння людиною,

– йдеться в пресрелізі.

Ось кілька фотографій нового автономного електромобіля Verne:



Майбутній автономний автомобіль Verne / Фото Rimac



Майбутній автономний автомобіль Verne / Фото Rimac



Майбутній автономний автомобіль Verne / Фото Rimac

Що всередині

Це двомісний автомобіль, побудований навколо пасажирського досвіду, оскільки він безпілотний. Тут є велика звукова система і гігантський екран з інтерфейсом, створеним для різноманітних потреб.



Майбутній автономний автомобіль Verne / Фото Rimac



Майбутній автономний автомобіль Verne / Фото Rimac

Verne може використовуватись як таксі, володіючи високим рівнем кастомізації. Rimac каже, що клієнти зможуть налаштовувати свої побажання через додаток ще до прибуття транспортного засобу. Наприклад, вказати, яке освітлення чи температуру ви хочете мати в салоні, чи навіть який запах.

Застосунок дозволить налаштувати все віддалено / Фото Rimac

Verne планує запустити свій сервіс у Загребі у 2026 році, а незабаром після цього хоче розширити діяльність по всій Європі та на Близькому Сході.

Компанія стверджує, що вже має угоди з 11 містами.