Оголошено слово року: що таке вайб-кодинг і чому саме це стало найбільшим трендом

Словник Collins назвав головне слово 2025 року, що стало відображенням нестримного впливу штучного інтелекту на повсякденне життя та технологічний розвиток. Цей термін, який обійшов таких конкурентів, як "clanker" і "aura farming", символізує глибокі зміни у взаємодії людини з машиною та вказує на новий етап у розвитку програмного забезпечення.​

Що означає vibe coding?

Термін "vibe coding" описує процес розробки програмного забезпечення, під час якого людина використовує природну мову для взаємодії зі штучним інтелектом, а той, своєю чергою, перетворює ці інструкції на комп’ютерний код. Простими словами, більшість коду генерує для вас ШІ, замість того щоб ви власноруч писали його рядок за рядком, пише 24 Канал з посиланням на CNN.

Дивіться також Імовірно, ви постійно слухаєте музику, створену ШІ, але навіть не знаєте про це

Автором цього терміну є словацько-канадський вчений-комп'ютерник Андрей Карпаті, один із засновників OpenAI та колишній директор з питань ШІ в компанії Tesla. Він увів цей термін для опису процесу створення застосунків за допомогою штучного інтелекту, коли розробник може навіть не заглиблюватися в сам код.

Слово "vibe" з англійської перекладається як "атмосфера", тож весь термін фактично позначає таке собі атмосферне й легке кодування, під час якого ви передаєте штучному інтелекту рутинну роботу, а самі відпочиваєте, попиваючи каву й абсолютно не напружуючись.

Наслідки вайб-кодування: деградація навичок і втрата контролю

Хоча такий метод прискорює розробку та робить її доступнішою, він також породжує низку серйозних проблем для програмістів та якості програмного забезпечення.

Одним із головних наслідків надмірної залежності від ШІ є поступова втрата професійних навичок. Коли програмісти делегують написання коду штучному інтелекту, вони можуть перестати глибоко розуміти, як працює згенерований код. Це призводить до явища, відомого як "Vibe Debugging", коли розробники намагаються виправити помилки, не маючи чіткого уявлення про структуру й логіку коду, бо його писали не вони. Така ситуація не лише ускладнює процес налагодження, але й може призвести до накопичення в проєкті "технічного боргу".​

Уже відомі випадки, коли компанії наймали спеціальних людей, завданням яких є виправлення помилок штучного інтелекту. Ба більше, це тепер ціла індустрія, котра отримала свою власну назву.

Інструменти на кшталт GitHub Copilot, Claude Code чи Codex генерують код, який не завжди є досконалим або безпечним. У згенерованому коді можуть міститися критичні помилки та вразливості, які недосвідчений або неуважний розробник може пропустити. ШІ-асистенти не тестують згенерований код, тому відповідальність за його перевірку та якість повністю лежить на людині. Крім того, інструмент не завжди враховує специфічні вимоги та контекст проєкту, що може призводити до неоптимальних або помилкових рішень.

Крім того, використання коду, згенерованого ШІ, порушує також питання авторського права та ліцензування. Існує занепокоєння щодо того, на яких даних навчалися ці моделі, і чи не порушує згенерований код ліцензії проєктів з відкритим вихідним кодом. Непрозора політика збереження даних деяких інструментів також викликає питання щодо конфіденційності, особливо коли йдеться про комерційні проєкти.

Vibe coding трансформує роль програміста від безпосереднього автора коду до контролера та редактора, або, як раніше писало видання TechCrunch, перетворює розробників на "няньок штучного інтелекту". У майбутньому все більшого значення набуватимуть фахівці, здатні перевіряти й валідувати контент, створений штучним інтелектом. Це вимагатиме від розробників нових навичок, зокрема, вміння ефективно взаємодіяти з ШІ, критично оцінювати його результати й глибоко розуміти архітектуру програмних систем, щоб вчасно виявляти та виправляти помилки.

Як відбувається вибір слова року і хто ще претендував на це звання?

Лексикографи з Collins щороку аналізують величезну базу даних Collins Corpus, яка містить 24 мільярди слів із різних джерел, включно із соціальними мережами, щоб визначити найпомітніші та найактуальніші терміни. Цьогорічний вибір підкреслює, як мова розвивається паралельно з технологіями, а ШІ робить кодування доступнішим для ширшого кола людей.​

Окрім "vibe coding", як пише Sky News, до короткого списку потрапили й інші цікаві терміни:​

Clanker – зневажлива назва для роботів, комп'ютерів або джерел штучного інтелекту. Це слово виражає недовіру до технологій у певних людей.​

Broligarchy – термін, що описує невелику групу заможних чоловіків, які мають значний політичний вплив, зокрема власників найбільших технологічних компаній.​

Biohacking – діяльність, спрямована на зміну природних процесів власного тіла з метою покращення здоров'я, фізичного стану та продовження життя.​

Coolcation – відпустка в регіонах із прохолодним кліматом, яка стає популярною як альтернатива відпочинку в спекотних країнах.​

Taskmasking – створення хибного враження про власну продуктивність на робочому місці.​

Micro-retirement – коротка перерва між періодами роботи для реалізації особистих інтересів, популярна серед міленіалів та покоління Z.​

HENRY – абревіатура від "high earner, not rich yet", що означає "людина з високим доходом, але ще не багата".​

Aura farming – навмисне культивування унікального та харизматичного образу, щоб здаватися крутим.​

Glaze – надмірне або незаслужене вихваляння когось.​

Нагадаємо, торік словом року став термін "brat", що описує впевнену, незалежну та гедоністичну поведінку, а у 2023 році ним стала абревіатура AI (штучний інтелект).