Як віртуальні виконавці змінюють музичну індустрію?

Музичний світ переживає стрімку трансформацію, адже треки, створені за допомогою штучного інтелекту, почали регулярно з'являтися в авторитетних чартах Billboard. Як пише видання Futurism, протягом останніх тижнів у списках популярних треків незмінно був присутній хоча б один виконавець, створений за допомогою ШІ. Це свідчить про те, що тенденція не просто існує, а й швидко прискорюється, пише 24 Канал.

Серед таких нових зірок – віртуальний аватар Xania Monet, проєкт авторки пісень Теліші Джонс, яка скористалася застосунком для генерації музики Suno. Іншим прикладом є Juno Skye – ШІ-артист, продюсований Нгуєном Дук Намом. Поява таких проєктів демонструє не лише технологічний прогрес, але й зростаючий апетит музичних лейблів до співпраці з артистами, яких фізично не існує.

Показово, що Xania Monet нещодавно спричинила справжню боротьбу між компаніями звукозапису, деякі з яких пропонували за віртуального артиста до 3 мільйонів доларів. Зрештою, проєкт дебютував у радіочарті Billboard, набравши достатню кількість ротацій в ефірі. Його сингл "Let Go, Let God" раніше також потрапляв до кількох інших чартів видання.

ШІ в музиці: плюси та мінуси

Водночас використання штучного інтелекту в музиці, як і в будь-якій іншій сфері, залишається вкрай суперечливою темою. Головна претензія полягає в тому, що програми на кшталт Suno та Udio, ймовірно, навчалися на музиці реальних виконавців, захищеній авторським правом. Минулого року відомі музиканти підписали відкритого листа із закликом до організацій припинити використовувати ШІ для порушення та знецінення прав живих артистів.

Попри це, великі гравці ринку вже починають інтегрувати нові технології. Наприклад, один із найбільших музичних лейблів, Universal Music Group, уклав ліцензійну угоду з розробниками Udio для запуску платформи зі створення музики за допомогою ШІ. Цьому передувало врегулювання судового позову щодо авторських прав.

Музичні платформи, такі як Spotify, також зіткнулися з проблемою масового завантаження низькоякісного контенту, створеного нейромережами. У відповідь сервіс запровадив нові правила для захисту артистів від спаму, шахрайства та спроб видати себе за іншу людину. Однак Spotify утримався від повної заборони ШІ-музики. Представники платформи вважають, що технології завжди впливали на розвиток музики, і штучний інтелект у кращому випадку може відкрити нові творчі можливості для виконавців.​

Попри критику з боку частини індустрії, популярність ШІ-музики серед слухачів зростає. Хіт "Let Go, Let God" від Xania Monet зібрав на YouTube понад 3,4 мільйона переглядів. Коментарі під відео свідчать, що багатьом слухачам байдуже на походження артиста – їх більше цікавить емоційне послання треку.

Трек "Let Go, Let God" від Xania Monet: відео

Як розпізнати музику, створену за допомогою ШІ?

Відрізнити такий трек від написаного людиною стає все складніше через постійне зростання якості. Проте все ж є кілька ознак, які дозволяють виявити ШІ-виконавця, якщо ви принципово не бажаєте слухати таку музику.

Один із найпоширеніших маркерів ШІ-музики – це надмірна повторюваність. Алгоритми навчаються на величезних масивах даних, через що схильні до використання безпечних і знайомих патернів, акордів та ритмічних малюнків без особливих варіацій. Якщо трек звучить так, ніби він "застряг" в одному циклі, це може бути роботою ШІ. Людські композиції зазвичай мають більш органічний розвиток і природні відхилення від ідеального ритму.​

Ще одна ознака — це відсутність емоційної глибини. ШІ може створювати технічно бездоганну музику, але йому важко відтворити нюанси та емоції, які людина вкладає у свою творчість. Вокал, згенерований штучним інтелектом, часто звучить роботизовано: з неприродними паузами для подиху (або їх повною відсутністю), математично ідеальними змінами висоти тону та емоційним забарвленням, яке не відповідає змісту тексту пісні. Також іноді ШІ може створювати композиції з нетрадиційною структурою або раптовими змінами тональності, які звучать недоречно і порушують цілісність твору.

Перевірка "артиста" та його активності

Надійний спосіб перевірки – дослідити біографію виконавця. Справжні музиканти зазвичай мають активну присутність у соцмережах, записи живих виступів, інтерв'ю та офіційні релізи на лейблах. Якщо ж уся інформація про "артиста" обмежується лише сторінкою на стрімінговому сервісі, це може свідчити про його синтетичне походження. Яскравим прикладом є гурт Velvet Sundown, який швидко став популярним, після чого розслідування слухачів виявило, що за ним не стоять реальні музиканти, писало раніше видання Guardian.

Ще один показовий фактор – частота випуску нової музики. Людині потрібні місяці, а то й роки, щоб записати альбом. Деякі живі зірки випускають музику раз на кілька років. Натомість штучний інтелект здатен генерувати десятки треків за лічені дні. Якщо виконавець випускає по кілька альбомів на рік, а на його YouTube пісня з'являються кожні кілька днів, це вказує на участь ШІ.

Використання спеціальних інструментів

Для швидкої перевірки існують онлайн-детектори музики ШІ. Такі інструменти, як IRCAM Amplify AI Music Detector або Resemble AI Detect-2B, аналізують аудіофайл і видають оцінку ймовірності того, що трек створений штучним інтелектом. Вони досліджують різноманітні аудіохарактеристики: спектральний вміст звуку, гармонійну структуру, ритмічні патерни та інші параметри, які можуть відрізнятися у музиці, створеній людиною та машиною. Хоча ці сервіси не дають 100% гарантії, вони можуть бути корисним інструментом у поєднанні з власною оцінкою.