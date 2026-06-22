ChatGPT тепер у Viber: як скористатися чат-ботом, не виходячи з месенджера

Rakuten Viber і OpenAI оголошують про партнерство. Компанії відкривають доступ до ChatGPT прямо у месенджері для українських користувачів.

Нові функції для щоденних задач

Rakuten Viber відкриває доступ до ChatGPT просто в месенджері. Завдяки новому партнерству з OpenAI користувачі Viber в Україні тепер зможуть безплатно користуватися інструментами на базі ChatGPT, не виходячи з Viber. Компанія поділилася з 24 Каналом новим анонсом.

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Скористатися новими функціями легко зможе кожен користувач Viber, навіть не маючи попереднього досвіду з ШІ. Нові функції для редагування фото, переписки, пошуку та інших задач доступні у Viber буквально в кілька кліків. На запити до ШІ діятимуть обмеження за кількістю.

Найближчим часом функції на базі ChatGPT стануть доступними для всіх користувачів Viber в Україні на iOS та Android. Згодом функції стануть доступними і в десктопній версії месенджера.

Серед новинок:

ChatGPT в окремому чаті у Viber : ставити питання ШІ-асистенту, шукати інформацію, просити поради та обмірковувати ідеї тепер можна прямо в месенджері. Для початку роботи не потрібен обліковий запис ChatGPT, однак його можна створити або увійти в наявний акаунт, щоб отримати вищі ліміти на відповіді.

: ставити питання ШІ-асистенту, шукати інформацію, просити поради та обмірковувати ідеї тепер можна прямо в месенджері. Для початку роботи не потрібен обліковий запис ChatGPT, однак його можна створити або увійти в наявний акаунт, щоб отримати вищі ліміти на відповіді. Тег ChatGPT у будь-якому чаті : ChatGPT можна тегнути просто в особистому або груповому чаті та швидко отримати відповідь. Для цього потрібно ввести символ "@" і вибрати ChatGPT зі списку. Учасники чату зможуть відповідати на повідомлення ChatGPT і продовжувати обговорення. Відповіді ChatGPT візуально відрізняються від інших повідомлень, тому їх легко розпізнати. ChatGPT отримує доступ лише до запиту-повідомлення, решта чату залишається зашифрованою наскрізно і доступною лише співрозмовникам.

: ChatGPT можна тегнути просто в особистому або груповому чаті та швидко отримати відповідь. Для цього потрібно ввести символ "@" і вибрати ChatGPT зі списку. Учасники чату зможуть відповідати на повідомлення ChatGPT і продовжувати обговорення. Відповіді ChatGPT візуально відрізняються від інших повідомлень, тому їх легко розпізнати. ChatGPT отримує доступ лише до запиту-повідомлення, решта чату залишається зашифрованою наскрізно і доступною лише співрозмовникам. Редагування зображень з ChatGPT : новий інструмент на базі ChatGPT Images дозволяє редагувати зображення просто в особистих і групових чатах. Тепер можна змінювати стиль зображень, додавати нові елементи або створювати різні тематичні версії. Viber додає набір готових шаблонів, аби зображення можна було швидко стилізувати. Щоб скористатися функцією, потрібно натиснути кнопку "Редагувати з ChatGPT".

: новий інструмент на базі ChatGPT Images дозволяє редагувати зображення просто в особистих і групових чатах. Тепер можна змінювати стиль зображень, додавати нові елементи або створювати різні тематичні версії. Viber додає набір готових шаблонів, аби зображення можна було швидко стилізувати. Щоб скористатися функцією, потрібно натиснути кнопку "Редагувати з ChatGPT". Стислий виклад посилання : ChatGPT може створювати стислий виклад статей, дописів у блогах і документів, якими поділилися в чаті. Щоб скористатися функцією, потрібно натиснути кнопку під посиланням у чаті. Функція ввімкнена за замовчуванням у всіх групових чатах.

: ChatGPT може створювати стислий виклад статей, дописів у блогах і документів, якими поділилися в чаті. Щоб скористатися функцією, потрібно натиснути кнопку під посиланням у чаті. Функція ввімкнена за замовчуванням у всіх групових чатах. Стислий виклад чату : ChatGPT створює короткий підсумок розмови в один клік, допомагаючи швидко зрозуміти, що обговорювали в чаті та про що домовилися учасники. Стислий виклад чату не бачать інші – лише користувач, який запитує підсумок розмови у ChatGPT.

: ChatGPT створює короткий підсумок розмови в один клік, допомагаючи швидко зрозуміти, що обговорювали в чаті та про що домовилися учасники. Стислий виклад чату не бачать інші – лише користувач, який запитує підсумок розмови у ChatGPT. Удосконалення повідомлень : ChatGPT допомагає редагувати текст повідомлення перед відправленням – зробити його зрозумілішим або змінити тон. Функція доступна в чатах, спільнотах і каналах (крім коментарів). Інші користувачі не бачитимуть, що для редагування тексту використовувався цей інструмент.

: ChatGPT допомагає редагувати текст повідомлення перед відправленням – зробити його зрозумілішим або змінити тон. Функція доступна в чатах, спільнотах і каналах (крім коментарів). Інші користувачі не бачитимуть, що для редагування тексту використовувався цей інструмент. Переклад повідомлення: ChatGPT допоможе перекласти текст повідомлення перед відправленням. Щоб перекласти повідомлення, потрібно натиснути значок ручки в чаті.



Редагування зображень з ChatGPT у Viber / Зображення Viber

Нові функції доступні в останній версії Viber. Для редагування зображень з ChatGPT потрібно увійти в обліковий запис ChatGPT або створити безплатний профіль через Viber. Всі інші функції доступні без реєстрації та авторизації.

Ми прагнемо зробити щоденне спілкування людей простішим. Партнерство з OpenAI відкриває доступ до ChatGPT просто в месенджері, роблячи його корисним помічником у щоденних справах – навіть для тих, хто раніше не мав справи з ШІ. Написання текстів, редагування фото чи пошук ідей – усе це тепер доступно в застосунку, яким українці користуються щодня,

– прокоментував Офір Еял, CEO Rakuten Viber.

"Месенджери є важливою частиною повсякденного спілкування. Завдяки ChatGPT у Viber користувачі можуть звернутися до ШІ-помічника, не перериваючи розмову – чи то за допомогою з підбором слів, чи то для стислого викладу чату", – каже віцепрезидент і голова з глобального розвитку бізнесу в OpenAI Торбен Северсон. "Ми раді співпраці з Rakuten Viber, завдяки якій інтегруємо ці інструменти у звичний для мільйонів застосунок".

Партнерство з OpenAI – частина довгострокової стратегії Rakuten Viber із впровадження ШІ-інструментів для спрощення щоденного спілкування. Ця співпраця також підтримує ініціативу Rakuten Group "Triple 20", яка передбачає використання ШІ для підвищення ефективності сервісів і покращення досвіду користувачів.

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Безпека

Конфіденційність і безпека залишаються головними принципами роботи Viber. Усі ключові функції – від особистих дзвінків і повідомлень до групових чатів, обміну медіафайлами та підключених пристроїв – за замовчуванням захищені наскрізним шифруванням. Ніхто, включно з командою Viber, не має доступу до розмов користувачів.

Користувачі також зберігають повний контроль над особистими даними, користуючись ШІ-інструментами: перед першим використанням необхідно надати згоду з умовами та політиками OpenAI.

Чати "ChatGPT у Viber" опрацьовуються OpenAI відповідно до Умов використання та Політики конфіденційності OpenAI. В інших функціях до OpenAI безпечно надсилається лише конкретний текст, зображення або запит, який обирає користувач, – без даних облікового запису чи решти вмісту чату.

Такі дані зберігаються лише протягом обмеженого часу, не передаються та не використовуються для навчання моделей OpenAI. Якщо користувач підключає свій обліковий запис ChatGPT, активність у "ChatGPT у Viber" пов’язується з цим обліковим записом і обробляється відповідно до стандартних правил зберігання даних OpenAI.

Функції на базі ChatGPT також підпадають під Правила використання OpenAI, і OpenAI може здійснювати перевірку контенту з міркувань безпеки.