Штучний інтелект уже став частиною навчання

За даними опитування серед покоління зумерів, 98% студентів регулярно використовують ШІ для навчання: від підготовки конспектів до пошуку джерел і пояснення складних тем. Але коли говорять про ШІ-інструменти, зазвичай згадують лише чат-боти на кшталт ChatGPT або Gemini. 24 Канал розбирався разом із Lenovo, які ще сервіси можуть бути корисними у навчанні, а також як їх поєднувати між собою.

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Насправді екосистема набагато ширша. Сьогодні існують десятки вузькоспеціалізованих сервісів, які закривають конкретні навчальні задачі: автоматизують конспектування, допомагають читати наукові статті, боротися з прокрастинацією або працювати з іноземними джерелами.

Дослідження компанії Lenovo показує, що для 94% сучасних студентів планшети вже стали предметом щоденної необхідності в навчанні. Це означає, що все давно перейшло в цифру, тому різноманітні сервіси є буквально першою необхідністю.

Перевага цієї добірки – у всіх сервісах є хмарні сайти або мобільні застосунки. Вони не потребують надпотужного заліза і чудово працюють прямо на екрані планшета, роблячи навчання повністю мобільним.

OneNote + Microsoft Journal: конспекти, рукописні нотатки та транскрипції лекцій

У багатьох студентів навчання досі виглядає як хаос із PDF-файлів, фото дошки та нотаток у різних застосунках. Зв’язка OneNote і Microsoft Journal допомагає це систематизувати.

Microsoft Journal створювався як інструмент для рукописних нотаток на планшетах і ноутбуках зі стилусом. Сервіс розпізнає закреслення, рукописний текст, формули та схеми.

OneNote тим часом добре працює як центральне сховище для навчальних матеріалів. Особливо корисною є функція запису лекцій із автоматичною транскрипцією. У Windows 11 це можна поєднати з Live Captions: студент записує аудіо лекції, а система за попередньою командою паралельно переводить мовлення в текст. Для Transcribe у OneNote може знадобитися підписка Microsoft 365.

У результаті замість хаотичних нотаток користувач отримує структурований цифровий конспект, до якого легко повернутися навіть через кілька місяців.

Важливо пам'ятати, що розпізнані дані все-таки потребуватимуть перевірки й вичитування.

SciSpace або Consensus: коли треба швидко розібратися в науковій статті

Одна з проблем навчання – робота з академічними джерелами. Особливо якщо йдеться про англомовні дослідження зі складними графіками, статистикою або математичними моделями. Саме тут стають корисними SciSpace та Consensus – обидва сервіси є у версії freemium.

SciSpace дозволяє завантажити PDF-файл наукової статті та буквально "спілкуватися" з текстом. Можна виділити незрозумілий абзац, формулу або графік – і ШІ пояснить його простими словами. Це особливо допомагає студентам технічних, медичних чи економічних спеціальностей, де академічні тексти часто перевантажені термінологією.

Consensus працює трохи інакше: це пошуковик по наукових дослідженнях із ШІ-аналізом результатів. Наприклад, можна поставити питання на кшталт "Чи ефективне інтервальне навчання?" або "Чи впливає недосип на пам’ять?" – і сервіс збиратиме відповіді на основі наукових публікацій, а не випадкових статей із новинних видань чи форумів.

Важливо: Consensus найкраще відповідає на запитання, відповіді на які можна звести до формату так/ні. Для відкритих запитань типу "як саме недосип впливає на пам'ять?" результати будуть менш точні.

Такі інструменти не замінюють критичне мислення чи повноцінне читання джерел, але значно скорочують час на первинний пошук.

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Focus Bear: боротьба з прокрастинацією та цифровими відволіканнями

Проблема сучасного навчання часто не у відсутності інформації, а в неможливості сфокусуватися. Особливо коли браузер із лекцією відкритий поруч із YouTube, TikTok або месенджерами.

Focus Bear – один із сервісів, який допомагає будувати більш дисциплінований режим роботи. Спочатку його розробляли для людей з AuDHD, але інструмент швидко став популярним і серед ширшої аудиторії.

Сервіс блокує сайти та застосунки, які відволікають, допомагає будувати навчальні рутини та запускає фокус-сесії. Також він може нагадувати про короткі перерви для відпочинку очей чи розминки під час тривалої роботи.

У поєднанні з режимом Focus Session у Windows це дозволяє створити окремий "сеанс навчання", де менше цифрового шуму та більше концентрації.

Napkin.ai: перетворення складного тексту на зрозумілі схеми

Ще одна типова проблема студентів – необхідність пояснювати складні ідеї простими словами. Особливо під час презентацій, захисту проєктів або підготовки до виступів.

Napkin.ai працює саме для цього. Користувач вставляє текст – наприклад, сухе пояснення теми з підручника або власний конспект, – а ШІ автоматично генерує візуалізацію: схему, діаграму, інфографіку чи структуру для слайда.

Це корисно не лише для презентацій. Візуалізація допомагає краще зрозуміти матеріал і побачити зв’язки між поняттями. А ще – швидше повторювати великі обсяги інформації перед іспитами.

Сервіс може бути корисним для дисциплін, де треба структурувати ідеї та презентувати їх візуально, адже він оптимізований під бізнес-комунікацію.

Важливо: точність значно вища зі структурованим текстом, а ось із абстрактними або нішевими темами Napkin.ai може помилитися.

Language Reactor: вивчення мов через реальний контент

Класичні мовні застосунки часто не встигають за реальним темпом сучасного контенту. Натомість студенти все частіше навчаються через YouTube, Netflix, лекції або подкасти.

Language Reactor перетворює цей контент на інтерактивний навчальний інструмент. Сервіс працює як розширення для браузера та додає подвійні субтитри: оригінальною мовою та з перекладом.

Користувач може натиснути на будь-яке слово, щоб одразу побачити переклад, вимову чи приклади використання. Також є функція автоматичної паузи після фраз – це допомагає краще сприймати мовлення на слух. Окремий плюс – можливість зберігати нові слова та вирази у власний словник і працювати з ними пізніше.

Для студентів, які регулярно працюють з англомовними лекціями, науковими відео або професійним контентом, це може бути практичнішою альтернативою пасивному заучуванню слів.

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ШІ – це ціла екосистема

ChatGPT та інші універсальні чат-боти залишаються хорошими помічниками для генерації текстів, пояснення тем або швидкого пошуку. Але сучасний ШІ давно вийшов за межі "одного чату для всього". Сьогодні найбільшу ефективність дає саме комбінація спеціалізованих інструментів під конкретні задачі: окремо для конспектування, роботи з науковими джерелами, фокусування чи вивчення мов.

Втім, важливо пам’ятати: жоден ШІ не гарантує стовідсоткової точності. Будь-які результати, висновки чи резюме потрібно перевіряти та співставляти з першоджерелами. ШІ здатний прискорювати та спрощувати навчання – але не замінює критичне мислення.