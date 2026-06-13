Як YouTube фільтрує мільярди відео

Алгоритмічна модель YouTube базується на класичній двофазній схемі пошуку та вилучення інформації. Вона дозволяє обробляти гігантські обсяги медіаконтенту з мінімальною затримкою, пише 24 Канал.

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На першому етапі, який називають генерацією кандидатів, система відсіває мільйони відео до кількох сотень найбільш релевантних для конкретного профілю, використовуючи історію переглядів та пошукові запити.

Другий етап – ранжування – передбачає детальну нейромережеву оцінку цих кандидатів для формування фінального списку, який користувач бачить на головній сторінці.

Система YouTube навмисно уникає орієнтації лише на показник клікабельності (CTR), оскільки це часто призводить до просування клікбейту. Замість цього алгоритм намагається спрогнозувати очікуваний час перегляду.

Позитивні сигнали, як-от завершення перегляду, отримують велику вагу, тоді як проігноровані пропозиції враховуються як негативні приклади. Цікаво, що нейромережі платформи довіряють неявним сигналам (тривалість перегляду) значно більше, ніж явним діям, як-от лайки чи дизлайки, які вважаються розрідженими даними.

Секрет TikTok – навчання без нагляду

Рекомендаційна система TikTok, побудована на інфраструктурі Monolith, радикально відрізняється своєю швидкістю та здатністю до онлайн-навчання у реальному часі. Поки інші сервіси можуть оновлювати ваші вподобання годинами, TikTok змінює вектор рекомендацій уже через кілька секунд після вашого свайпу.

Платформа використовує три паралельні конвеєри обробки: комп'ютерний зір аналізує сцени та об'єкти у кадрі, обробка природної мови (NLP) транскрибує аудіо, а аналіз метаданих зчитує хештеги та звукові треки.

Особливістю TikTok є використання навчання без нагляду (unsupervised learning), де алгоритм самостійно групує відео та користувачів у "кластери за інтересами" без участі людини. Система фіксує навіть мікросигнали: швидкість прокручування, паузи та моменти вагання перед свайпом. Якщо ви дивитеся відео менше ніж 0,3 секунди, алгоритм реєструє це як миттєвий негативний сигнал.

Чому Instagram більше не про підписки?

Instagram у 2026 році остаточно відмовився від уніфікованого підходу. Платформа використовує окремі системи ранжування для Стрічки, Reels, Stories та вкладки Огляд. Наприклад, у Reels головним чинником є час перегляду та завершеність, тоді як у Stories пріоритет мають сигнали близькості – як часто ви переписуєтеся з автором або реагуєте на його наклейки.

Кожна частина додатка – Стрічка, Огляд, Reels – використовує власний алгоритм, адаптований до того, як люди використовують цю функцію,

– прокоментував раніше керівник Instagram Адам Моссері.

Найвагомішим сигналом для поширення контенту на нову аудиторію в Instagram стали пересилання в особисті повідомлення. Цей показник оцінюється у 3 – 5 разів вище за звичайний лайк, оскільки демонструє найвищу цінність публікації для людей.

Також діє жорсткий фільтр оригінальності: якщо акаунт робить понад 10 репостів чужого контенту протягом 30 днів, його повністю виключають із рекомендацій.

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Як повернути контроль над стрічкою?

Для тих, чия стрічка стала одноманітною, нецікавою або почала підкидати нерелевантний контент, платформи пропонують інструменти скидання.

У YouTube можна повністю видалити історію переглядів та пошуку, що обнуляє вхідні дані для нейромережі. Також корисно маркувати небажані відео позначкою "Не цікавить", що негайно коригує модель ранжування.

Instagram запровадив функцію "Reset suggested content", яка очищує накопичені профілі інтересів для Reels та вкладки Огляд, залишаючи недоторканими лише ваші підписки. Функція "Ваш алгоритм" дозволяє користувачам самостійно додавати або видаляти теми, які впливають на рекомендації.

У TikTok опція "Оновлення стрічки Для тебе" (у меню "Параметри контенту") ініціює фазу холодного старту, коли система знову починає вивчати вас з нуля на основі загальних географічних трендів.

Але якщо ви ще хочете починати з повного нуля, ось головні рекомендації, як швидко виправити стрічку:

Миттєво прогортуйте нерелевантний контент.

Додивляйтесь до кінця те, що вам цікаво.

У меню конкретного відео тисніть кнопку "Не цікавить".

Для тем, які ви хочете бачити частіше, натомість тисніть кнопку "Цікавить".

Не пересилайте друзям контент, який вам не цікавий, але робіть це з тим, що хочете бачити частіше.

Ставте лайки на цікаві вам відео та фото, але не забувайте, що сьогодні цей параметр має значно меншу вагу, ніж інші.

Instagram пропонує функцію ігнорованих слів, яка дозволяє додати певні слова в список, який фільтруватиме ролики та фото. Якщо контент містить в описі ці слова, вони будуть викинуті зі стрічки. Таким чином, ви можете додати до списку найбільш використовувані російські слова, щоб відсіяти принаймні частину сміттєвого контенту від росіян.

У TikTok в розділі "Параметри контенту" є меню "Керуй темами", яке за допомогою повзунків дозволяє налаштувати кількість тих чи інших тематик відео.

Якщо ви перебуваєте у текстових соцмережах, на кшталт X або Threads, важливим є не відкривати публікацію, не пересилати її та не коментувати, навіть якщо вам хочеться висловити свою незгоду з автором. Умовно: якщо ви бачите публікацію типу "все пропало", краще прогорнути її, а не писати автору, що він помиляється, оскільки алгоритм зчитає слова, які містяться в публікації, та почне підкидати вам дописи зі схожими формулюваннями. А якщо ця публікація російською, то зовсім скоро ваша стрічка буде рясніти росіянами.

Фахівці радять після скидання налаштувань дотримуватися суворої цифрової гігієни протягом тижня: миттєво прокручувати нецікавий контент і активно взаємодіяти лише з тими темами, які ви хочете бачити у майбутньому.