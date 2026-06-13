Как YouTube фильтрует миллиарды видео

Алгоритмическая модель YouTube базируется на классической двухфазной схеме поиска и извлечения информации. Она позволяет обрабатывать гигантские объемы медиаконтента с минимальной задержкой, пишет 24 Канал.

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На первом этапе, который называют генерацией кандидатов, система отсеивает миллионы видео до нескольких сотен наиболее релевантных для конкретного профиля, используя историю просмотров и поисковые запросы.

Второй этап – ранжирования – предусматривает детальную нейросетевую оценку этих кандидатов для формирования финального списка, который пользователь видит на главной странице.

Система YouTube намеренно избегает ориентации только на показатель кликабельности (CTR), поскольку это часто приводит к продвижению кликбейта. Вместо этого алгоритм пытается спрогнозировать ожидаемое время просмотра.

Положительные сигналы, например завершение просмотра, получают большой вес, тогда как проигнорированные предложения учитываются как негативные примеры. Интересно, что нейросети платформы доверяют неявным сигналам (продолжительность просмотра) значительно больше, чем явным действиям, например лайки или дизлайки, которые считаются разреженными данными.

Секрет TikTok – обучение без присмотра

Рекомендательная система TikTok, построена на инфраструктуре Monolith, радикально отличается своей скоростью и способностью к онлайн-обучению в реальном времени. Пока другие сервисы могут обновлять ваши предпочтения часами, TikTok меняет вектор рекомендаций уже через несколько секунд после вашего свайпа.

Платформа использует три параллельных конвейера обработки: компьютерное зрение анализирует сцены и объекты в кадре, обработка естественного языка (NLP) транскрибирует аудио, а анализ метаданных считывает хэштеги и звуковые треки.

Особенностью TikTok является использование обучения без надзора (unsupervised learning), где алгоритм самостоятельно группирует видео и пользователей в "кластеры по интересам" без участия человека. Система фиксирует даже микросигналы: скорость прокрутки, паузы и моменты колебания перед свайпом. Если вы смотрите видео меньше чем 0,3 секунды, алгоритм регистрирует это как мгновенный негативный сигнал.

Почему Instagram больше не о подписках?

Instagram в 2026 году окончательно отказался от унифицированного подхода. Платформа использует отдельные системы ранжирования для Ленты, Reels, Stories и вкладки Обзор. Например, в Reels главным фактором является время просмотра и завершенность, тогда как в Stories приоритет имеют сигналы близости – как часто вы переписываетесь с автором или реагируете на его наклейки.

Каждая часть приложения – Лента, Обзор, Reels – использует собственный алгоритм, адаптирован к тому, как люди используют эту функцию,

– прокомментировал ранее руководитель Instagram Адам Моссери.

Самым весомым сигналом для распространения контента на новую аудиторию в Instagram стали пересылки в личные сообщения. Этот показатель оценивается в 3 – 5 раз выше обычного лайка, поскольку демонстрирует самую высокую ценность публикации для людей.

Также действует жесткий фильтр оригинальности: если аккаунт делает более 10 репостов чужого контента в течение 30 дней, его полностью исключают из рекомендаций.

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Как вернуть контроль над лентой?

Для тех, чья лента стала однообразной, неинтересной или начала подбрасывать нерелевантный контент, платформы предлагают инструменты сброса.

В YouTube можно полностью удалить историю просмотров и поиска, что обнуляет входные данные для нейросети. Также полезно маркировать нежелательные видео пометкой "Не интересует", что немедленно корректирует модель ранжирования.

Instagram ввел функцию "Reset suggested content", которая очищает накопленные профили интересов для Reels и вкладки Обзор, оставляя нетронутыми только ваши подписки. Функция "Ваш алгоритм" позволяет пользователям самостоятельно добавлять или удалять темы, которые влияют на рекомендации.

В TikTok опция "Обновление ленты Для тебя" (в меню "Параметры контента") инициирует фазу холодного старта, когда система снова начинает изучать вас с нуля на основе общих географических трендов.

Но если вы еще хотите начать с полного нуля, вот главные рекомендации, как быстро исправить ленту:

Мгновенно пролистывайте нерелевантный контент.

Досматривайте до конца то, что вам интересно.

В меню конкретного видео жмите кнопку "Не интересует".

Для тем, которые вы хотите видеть чаще, вместо этого жмите кнопку "Интересует".

Не пересылайте друзьям контент, который вам не интересен, но делайте это с тем, что хотите видеть чаще.

Ставьте лайки на интересные вам видео и фото, но не забывайте, что сегодня этот параметр имеет значительно меньший вес, чем другие.

Instagram предлагает функцию игнорируемых слов, которая позволяет добавить определенные слова в список, который будет фильтровать ролики и фото. Если контент содержит в описании эти слова, они будут выброшены из ленты. Таким образом, вы можете добавить в список наиболее используемые русские слова, чтобы отсеять по крайней мере часть мусорного контента от россиян.

В TikTok в разделе "Параметры контента" есть меню "Управляй темами", которое с помощью ползунков позволяет настроить количество тех или иных тематик видео.

Если вы находитесь в текстовых соцсетях, вроде X или Threads, важно не открывать публикацию, не пересылать ее и не комментировать, даже если вам хочется выразить свое несогласие с автором. Условно: если вы видите публикацию типа "все пропало", лучше пролистать ее, а не писать автору, что он ошибается, поскольку алгоритм считает слова, которые содержатся в публикации, и начнет подбрасывать вам сообщения с похожими формулировками. А если эта публикация на русском, то совсем скоро ваша лента будет пестрить русскими.

Специалисты советуют после сброса настроек придерживаться строгой цифровой гигиены в течение недели: мгновенно прокручивать неинтересный контент и активно взаимодействовать только с теми темами, которые вы хотите видеть в будущем.