Так значно краще: у Viber з’явилися "Бізнес-чати" та профіль бренду – деталі оновлення

Популярний месенджер Viber отримав нову функцію – бізнес-чати. Тепер усі повідомлення від офіційних брендів надходитимуть в окрему папку в загальному списку чатів, що вкрай зручно на практиці.

Як повідомляє 24 Канал, разом з бізнес-чатами Viber запускає комерційні акаунти для брендів – завдяки ним стане зручніше знаходити бренди у застосунку.

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Що тепер зміниться

Бізнес-чати покликані спростити організацію та пошук повідомлень: сповіщення від банку, підтвердження замовлення від служби доставки, спеціальна пропозиція від магазину тепер не плутатимуться з особистими чатами.

За результатами опитування Viber в Україні у 2023 році, 67,7% користувачів відзначили нову функцію як зручний спосіб отримувати повідомлення від брендів. На практиці нова функція справді полегшує пошук повідомлень від брендів, магазинів чи банку, особливо, якщо вам потрібно згадати важливу інформацію в чаті, який міг опуститися далеко на дно списку діалогів.

Нічого не змінилося у програмі, що робити?

Функція бізнес-чатів у Viber доступна для всіх користувачів з версією 18.0 та вище. Всі розпочаті чати з брендами будуть перенесені в папку бізнес-чатів, а нові повідомлення потраплятимуть туди за замовчуванням.

Якщо у вашому застосунку нічого не змінилося, можна спробувати в ручну оновити програму в магазині застосунків.

Нова функція додає також низку корисних можливостей взаємодії з повідомленнями від компаній та брендів. Тепер ви зможете:

закріпити чат із певним брендом зверху бізнес-чатів;

перемістити будь-який чат з брендом із бізнес-чатів на головний екран чатів;

закріпити повідомлення від бренду у верхній частині головного екрана чатів.



Бізнес-чати виглядають так – все в одній папці / Фото 24 Канал

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Профіль бренду

Разом з бізнес-чатами у Viber запускається інше оновлення – комерційний акаунт (профіль) бренду. Він являтиме собою мінісайт компанії в застосунку. Користувачі зможуть знайти додаткову інформацію про бренд, написати компанії та отримати відповідь, якщо така функція була активована бізнесом.

Комерційні акаунти будуть створені для нинішніх профілів брендів, які вже відправляють бізнес-повідомлення у Viber. Ці профілі пройшли процедуру перевірки та отримали "блакитну пташку" у Viber – доповнення, що допомагає користувачам ідентифікувати перевірені бренди.

Завдяки бізнес-чатам та комерційним обліковим записам у Viber взаємодіяти з брендами стане безпечніше. Усі бізнес-повідомлення від перевірених брендів за замовчуванням надходитимуть у папку бізнес-чатів, яка буде недоступна для приватних облікових записів, що намагаються видавати себе за компанії.