IT спільнота також долучилася до цього руху. Крім, безумовно, донатів, соціальних проєктів, допомоги постраждалим, фахівці роблять те, що вміють найкраще – створюють інженерні рішення та чат-боти для розв’язання нагальних проблем. GlobalLogic поділились із редакцією 24 Каналу кількома зворушливими проєктами, створеними для українців розробниками компанії або студентами IT-спеціальностей.

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Ці історії внеску інженерів GlobalLogic збирає через свій сайт. Розробники можуть поділитися своїми застосунками, чат-ботами та іншими рішеннями, які допомогли змінити життя людей на краще.

Застосунки для нічного бачення Green Night і Pro Night

Захоплення фотографією допомогло розробнику Віктору Победрі створити застосунки для нічного бачення Green Night і Pro Night. З початком бойових дій вони набули неабиякої популярності: ці програми стали в пригоді при світломаскуванні у місті (коли заборонено вмикати ліхтарі) та для бійців ТРО під час патрулювання.

Застосунок Green Night був дуже популярний, – понад 40 000 завантажень. Після його успіху вирішив створити більш потужну версію, Pro Night, і половину від залучених з нового застосунку коштів планую передавати на потреби ЗСУ. За цю розробку отримав подяку від Воєнно-наукового управління Генерального штабу ЗСУ,

– розповів Віктор Победря, iOS Software Engineer в GlobalLogic.

Застосунки працюють за принципом посилення сигналу: вони ефективні в умовах нічної вулиці, але не в абсолютно темній кімнаті (де нічого підсилювати). Версія Pro Night дозволяє робити 20-кратний зум, регулювати яскравість і рівень FPS, фотографувати.

Застосунок для визначення вибухонебезпечних пристроїв beAware

Агресія Росії щодня лишає чимало смертельно небезпечних снарядів та мін в українській землі. Частина з них так і не розірвалася, що створило загрозу мирним мешканцям. Щоб українці могли розпізнати вибухонебезпечні предмети, студент Роман Коропецький у співпраці з другом розробив beAware.

Мета створення beAware – убезпечення пересування цивільних громадян, збереження їх життя і здоров’я.

Вперше застосунок був представлений на літній школі AI, яку проводив Львівський Національний Університет у співпраці з Львівським ІТ Кластером.

На жаль, наш проєкт не був реалізований. Проте згодом з'явився схожий офіційний застосунок. Мене тішить можливість того, що його автор дізнався про нашу ідею і реалізував її,

– Роман Коропецький, студент

До теми Корисні чат-боти у Viber, які допоможуть під час війни

Сайт для надання допомоги HelpMeUA

Прості рішення є вирішальними в кризовій ситуації. У будь-якому разі, так вважав Олександр Луцюк в перші дні війни. Своє бажання допомогти якомога більшій кількості людей він конвертував в застосунок HelpMeUA.

Моя історія не про винахід, а про допомогу. Оскільки я та мої друзі пов’язані з ІТ, ми обʼєднали зусилля для створення веб-застосунку. Наш сайт має назву HelpMeUA, перейти на нього можна за посиланням. Цей веб-застосунок був створений на початку війни для якнайшвидшої допомоги кожному, хто цього потребує. Тому на нашому сайті не потрібно реєструватись, підтверджувати особистість та створювати акаунт. Все працює на довірі, яка є найважливішою в такі моменти,

– зазначив Олександр Луцюк, Advocate Developer в GlobalLogic.

Сайт дійсно простий: запостити оголошення на запит чи надання допомоги можна в декілька кліків, без реєстрації. Пошук проводиться за місцем перебування, тегами або розділами. Якщо пост містить неперевірену інформацію, на нього можна поскаржитись.

Завдяки простоті в користуванні та інтуїтивному інтерфейсі HelpMeUA дійсно знайшов свою аудиторію. За даними Олександра і його команди, веб-застосунком користується близько 200 унікальних користувачів на місяць. А загальна кількість постів (запитів на допомогу і пропозицій щодо її надання) складає 766.

Сайт залишається актуальним і зараз. А його розробники сподіваються, що усі користувачі HelpMeUA отримали необхідну допомогу.

Чат-бот @SumkaRegionBot

Чат-бот призначений для допомоги жителям Сумщини. Програма сприяє в пошуці відкритих аптек, АЗС, магазинів та надає змогу повідомити про екстрену ситуацію.

Все почалося в перші тижні війни, коли група волонтерів зв’язалася з Владиславом Бабичем з проханням створити інформаційний чат-бот. За їх підтримки була розроблена програма @SumkaRegionBot в месенджері Telegram.

Як потім виявилося, чат-бот був дійсно корисним: багато людей зверталися до нього, як до довідника з різних питань. Його продовжують використовувати й зараз,

– розповідає Владислав Бабич.

Крім вищезгаданих функцій, програма сприяє в підтримці ВПО та надає інформацію щодо психологічної допомоги, евакуаційного транспорту, волонтерських ініціатив.

Цікаво Що робити, якщо вилітають застосунки на смартфоні – варіанти вирішення проблеми

Українці дійсно згуртувались з початком війни та показали всьому світу, як ми вміємо дбати та підтримувати одне одного. Усі застосунки з нашої добірки – це ініціативи кожного окремого розробника, який вирішив допомогти Україні та українцям тим, чим вміє та робить найкраще, – своїм кодом. Або рішеннями, які покращуватимуть життя людей на планеті. І подібні ініціативи від кожного з нас, чи то зовсім маленькі, чи то масштабні – лише пришвидшують нашу перемогу та посилюють нашу внутрішню стійкість й віру у світле майбутнє.