Невідомі атакують Viber-акаунти користувачів: як це виглядає та що робити задля власної безпеки

Користувачі Viber повідомляють про дивні сповіщення від месенджера, які надходять останнім часом. Вони попереджають про нову спробу входу в обліковий запис, якої власники не робили. Ось кілька коротких інструкцій про те, що можна зробити, щоб убезпечити себе від зламу акаунта.

Що відбувається

Як можна побачити з численних скриншотів, які самі користувачі публікують у соцмережах, сповіщення надходять у вигляді звичайних повідомлень від самої компанії. У них зазначається, що відбувається "нова активація", у рамках якої ви "зараз отримаєте дзвінок із кодом активації". Номер телефону, який вам дзвонить, при цьому і є кодом активації.

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Якщо ви не робили жодних спроб увійти до свого акаунта на комп'ютері чи іншому смартфоні, вам не варто жодним чином реагувати на такі дзвінки. Це вбудована система безпеки, яка вимагає введення додаткового коду для нової авторизації, яку робить невідома особа. Користувачі, у яких була налаштована двофакторна автентифікація та вказана пошта для відновлення, отримали сповіщення на електронну скриньку, інші ж отримали його в застосунку.

Що потрібно зробити

Для найкращої безпеки слід зробити кілька дій:

Відкрийте застосунок Viber.

Перейдіть на вкладку "Додатково" і виберіть "Параметри".

Зайдіть у розділ "Конфіденційність".

Натисніть на пункт "Двоетапна перевірка". Якщо вона увімкнена, вам більше нічого не потрібно робити. Якщо ви ще не налаштували її, обов'язково зробіть це, слідуючи інструкціям на екрані. В такому разі, навіть якщо зловмисники знатимуть ваш номер, вони не зможуть увійти до акаунта.

Перевірте поточні авторизації

Зверніть увагу: ніколи не повідомляйте жодних тимчасових кодів особам, які телефонують вам і представляються службою безпеки, працівником банку чи будь-ким іншим. Це може бути спроба отримати доступ до ваших соцмереж, банківських додатків чи месенджерів.

Також обов'язково перевірте, які пристрої вже підключені до вашого акаунта. Для цього перейдіть у "Параметри" – "Обліковий запис – "Комп'ютери і планшети". Якщо там немає жодного пристрою, тобто сторінка порожня й показує просто картинку та посилання – у вас немає жодних інших підключень, про які ви не знаєте. Якщо ж ви бачите в списку пристрій, з якого не заходили, скористайтеся кнопкою "Відключити", щоб від'єднати невідомого користувача від вашої сторінки.

Зверніть увагу: зловмисники не зможуть прочитати ваші особисті чати, навіть якщо увійдуть, оскільки Viber використовує шифрування, яке зберігає повідомлення лише на вашому пристрої, а не на своїх серверах, звідки їх можна було би завантажити. Однак доступ до акаунта означає, що невідома особа може надсилати від вашого імені повідомлення вашим контактам.

Коментар компанії

Представники месенджера прокоментували 24 Каналу ситуацію довкола спроб зламу акаунтів користувачів:

"Користувачі отримали таке повідомлення через активність зловмисників, спрямовану на створення додаткового навантаження на нашу інфраструктуру. Viber виявив цю підозрілу активність і заблокував спроби. Оскільки ми є глобальною платформою з сотнями мільйонів користувачів, такі зловмисницькі спроби є частиною нашої повсякденної роботи і не є чимось новим. Немає причин хвилюватися. Ми постійно вживаємо заходів для виявлення та блокування таких зловмисницьких спроб", – заявили в компанії Rakuten Viber.