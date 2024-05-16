Баг iOS 175 повертає в галерею iPhone старі фотографії, видалені багато років тому

Оновлення iOS 17.5 від Apple було досить значним, адже принесло безліч змін, у тому числі й можливість завантажувати додатки з від сторонніх магазинів і розробників для користувачів з ЄС. Однак оновлення супроводжується дивною помилкою, яка призводить до того, що старі фотографії знову з'являються на iPhone через роки після того, як вони були видалені.

Що відбувається

Наразі відомо, що це не одиночна проблема. З нею зіткнулися мінімум кілька користувачів, які розповіли про це на Reddit. Все почалося з одного повідомлення, опублікованого 14 травня, але згодом у коментарях швидко почали з'являтися люди, які зіткнулися з тією ж проблемою.

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Той факт, що старі й давно видалені фотографії знову з'являються у фотобібліотеках користувачів, порушило логічне питання про те, чи зберігає компанія записи про видалені файли на своїх серверах. Це було би вельми недобре з погляду конфіденційності, яку Apple ревно пропагує вже багато років.

Баг може спричинити низку проблем різного характеру, аж до глибоко особистих. Так, наприклад, сталося з автором оригінальної публікації з ніком Specialist-Fix8528.

Щойно завершив оновлення. Коли в розмові з партнеркою я пішов відправити фото, побачив, що останні фотографії – це порнографічні матеріали, які ми зробили багато років тому, коли жили окремо (covid і все таке). Але якого біса? Це було назавжди видалено. Багато років тому, але магічним чином вони повернулися,

– пише автор.

Він негайно взявся перевіряти галерею на предмет інших старих знімків, і знайшов там ще більше фото, які зробив роки тому й потім видалив. Цікавим фактом є те, що всі відновлені знімки позначаються як "Завантажені в iCloud".

Інший користувач, який залишив коментар, каже: "У мене є чотири фотографії з 2010 року, які постійно з'являються як останні фотографії, завантажені в iCloud. Я видаляв їх неодноразово".

Ще один каже, що у нього відновлюється "випадкове фото з концерту, зроблене на камеру Canon", і виглядає так, ніби його додали сьогодні.

Причини

Поки що невідомо, в чому проблема і як саме видалені фотографії знову з'являються на iPhone. Смартфони компанії Apple мають окрему папку для переміщення туди видалених фото, але цей кошик автоматично й назавжди очищається через 30 днів після видалення файлів. Відновлені файли натомість були видалені кілька років тому.

Причиною може бути помилка індексації, проблеми у фототеці або проблеми з синхронізацією. Apple могла спровокувати цю проблему, намагаючись виправити помилку синхронізації, присутню в iOS 17.3.

Apple не зробила жодної заяви щодо цієї проблеми, але, можливо, найближчим часом виправить її.