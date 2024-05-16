Що відбувається

Наразі відомо, що це не одиночна проблема. З нею зіткнулися мінімум кілька користувачів, які розповіли про це на Reddit. Все почалося з одного повідомлення, опублікованого 14 травня, але згодом у коментарях швидко почали з'являтися люди, які зіткнулися з тією ж проблемою.

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Той факт, що старі й давно видалені фотографії знову з'являються у фотобібліотеках користувачів, порушило логічне питання про те, чи зберігає компанія записи про видалені файли на своїх серверах. Це було би вельми недобре з погляду конфіденційності, яку Apple ревно пропагує вже багато років.

Баг може спричинити низку проблем різного характеру, аж до глибоко особистих. Так, наприклад, сталося з автором оригінальної публікації з ніком Specialist-Fix8528.

Щойно завершив оновлення. Коли в розмові з партнеркою я пішов відправити фото, побачив, що останні фотографії – це порнографічні матеріали, які ми зробили багато років тому, коли жили окремо (covid і все таке). Але якого біса? Це було назавжди видалено. Багато років тому, але магічним чином вони повернулися,

– пише автор.

Він негайно взявся перевіряти галерею на предмет інших старих знімків, і знайшов там ще більше фото, які зробив роки тому й потім видалив. Цікавим фактом є те, що всі відновлені знімки позначаються як "Завантажені в iCloud".

Інший користувач, який залишив коментар, каже: "У мене є чотири фотографії з 2010 року, які постійно з'являються як останні фотографії, завантажені в iCloud. Я видаляв їх неодноразово".

Ще один каже, що у нього відновлюється "випадкове фото з концерту, зроблене на камеру Canon", і виглядає так, ніби його додали сьогодні.

Причини

Поки що невідомо, в чому проблема і як саме видалені фотографії знову з'являються на iPhone. Смартфони компанії Apple мають окрему папку для переміщення туди видалених фото, але цей кошик автоматично й назавжди очищається через 30 днів після видалення файлів. Відновлені файли натомість були видалені кілька років тому.

Причиною може бути помилка індексації, проблеми у фототеці або проблеми з синхронізацією. Apple могла спровокувати цю проблему, намагаючись виправити помилку синхронізації, присутню в iOS 17.3.

Apple не зробила жодної заяви щодо цієї проблеми, але, можливо, найближчим часом виправить її.