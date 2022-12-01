Новий рівень цензури: смартфони Huawei автоматично видаляють відео протестів у Китаї

Смартфони Huawei начебто почали самостійно видаляти з галереї відео, на яких показані китайські протести. Ролики, зняті власниками пристроїв, перестають відкриватись, а на їх місці лишається пошкоджений файл.

У китайських соціальних мережах користувачі почали писати й ділитися скриншотами та відео, на яких помітно, що відзняті ними ж відеоролики із записами протестів і заворушень, які нещодавно прокотилися Китаєм, просто зникають. Проблему помітили тільки на смартфонах Huawei. Інші бренди на цьому поки що не були спіймані.

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Що відомо

Власники телефонів кажуть, що не отримували жодних повідомлень з цього приводу: просто відео із зафіксованими заворушеннями зникали з галереї. На їхньому місці – піктограма відеоролика, але відкрити його ніяк не можна. Такі випадки не поодинокі.

Ролики просто зникли з пам'яті смартфона: відео

Яким чином цензурується галерея користувачів Huawei – незрозуміло.

У найпростішому випадку відео можуть видалятися за даними часу й розташуванням.

Передовий варіант цензури – за допомогою нейромережі, яка може "переглядати" сам ролик, визначаючи, що на ньому зображено.

Цікаво, що при цьому Huawei, намагаючись вирватися з-під санкцій США, і досі продовжує наполягати, що ніяк не пов'язана з китайським урядом та не займається жодним шпигунством. Виробник поки ніяк не коментував ситуацію і навряд чи зробить це взагалі.