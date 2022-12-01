В китайских социальных сетях пользователи начали писать и делиться скриншотами и видео, на которых заметно, что снятые ими же видеоролики с записями протестов и беспорядков, которые недавно прокатились по Китаю, просто исчезают. Проблема была замечена только на смартфонах Huawei. Остальные бренды на этом пока не были пойманы.

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Что известно

Владельцы телефонов говорят, что не получали уведомлений по этому поводу: просто видео с зафиксированными беспорядками исчезали из галереи. На их месте – значок видеоролика, но открыть его никак нельзя. Такие случаи не единичны.

Ролики просто исчезли из памяти смартфона: видео

Как цензурируется галерея пользователей Huawei – непонятно.

В самом простом случае видео могут удаляться по данным времени и местоположению.

Передовой вариант цензуры – с помощью нейросети, которая может "просматривать" сам ролик, определяя, что на нем изображено.

Интересно, что при этом Huawei, пытаясь вырваться из-под санкций США, продолжает настаивать, что никак не связана с китайским правительством и не занимается никаким шпионажем. Производитель пока никак не комментировал ситуацию и вряд ли сделает это вообще.

Напомним, в разных частях Китая сейчас проходят массовые протесты из-за постоянных и очень жестких ковидных ограничений. Власти страны буквально запирают людей в их домах, блокируя двери, а работников изолируют на предприятиях, не позволяя покидать территорию. Это, например, привело к тому, что на заводах Foxconn, где производят новые iPhone и другую технику для Apple, люди массово начали бежать с работы.