Вчені знайшли ще один океанічний цикл, схожий на Ель-Ніньо, який нагріває планету

Спостереження показали, що кліматична модель, подібна до гарячих океанічних течій Ель-Ніньо, починається поблизу Нової Зеландії та Австралії, спричиняючи зміни температури в усій Південній півкулі. Судячи з усього, поки перший цикл відступив на користь своєї холодної протилежності, цей новий скоро набере обертів.

Що це таке та як воно працює

Ще з 2021 року кліматологи знали про якусь закономірність, що впливає на коливання температури морської поверхні в регіоні, але не розуміли, як вона працює. У новому дослідженні, опублікованому 6 липня, науковці вперше успішно змоделювали цю закономірність. Вони назвали цей кліматичний феномен "Циркумполярний хвильовий патерн Південної півкулі – 4" (SST-W4).

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Це відкриття схоже на пошук нового вимикача в кліматі Землі. Це показує, що відносно невелика ділянка океану може мати широкомасштабний вплив на глобальну погоду і кліматичні моделі,

– каже провідний автор дослідження Баладжі Сенапаті, дослідник динаміки клімату в Університеті Редінга у Великій Британії.

Модель SST-W4 має деякі спільні риси з Ель-Ніньо — кліматичним циклом у Тихому океані, який впливає на погодні умови в усьому світі, даючи сильний ефект потепління. Однак модель SST-W4 виникає незалежно від Ель-Ніньо та інших відомих погодних систем.

Щоб відстежити закономірність, дослідники використовували кліматичний емулятор під назвою SINTEX-F2 для моделювання 300-річних кліматичних умов. Моделювання виявило щорічні коливання температури морської поверхні в період з грудня по лютий, спричинені круговою моделлю з чотирьох теплих і прохолодних областей, що чергуються.

Хвилеподібний патерн виходить зі своєї початкової точки в південно-західній частині субтропічного Тихого океану й подорожує навколо Південної півкулі під дією сильних вітрів, йдеться в повідомленні.

Тепер, коли дослідники змоделювали модель SST-W4, вони можуть краще прогнозувати погодні явища на південь від екватора. "Розуміння цієї нової погодної системи може значно покращити прогнозування погоди та клімату, особливо в Південній півкулі. Це може допомогти пояснити кліматичні зміни, які раніше були загадковими, і покращити нашу здатність прогнозувати екстремальні погодні та кліматичні явища", – резюмує Баладжі Сенапаті.