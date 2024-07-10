Земний океан має один дуже цікавий цикл, який наука досі не розгадала до кінця. Він характеризується двома крайностями – раптовим потеплінням поверхневих течій (Ель-Ніньо) і їхнім похолоданням (Ла-Нінья). Коли температура води росте, течії розносять додаткове тепло по всій планеті, підвищуючи загальну температуру атмосфери. Минулорічні температурні рекорди частково були забезпечені саме приходом Ель-Ніньо, обіцяючи повторення ситуації також і цього року.

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Прогнозування океанічного циклу

Цей кліматичний цикл океану, хоч і не підкорився нам повністю, все ж є одним із найбільш вивчених і передбачуваних, хоча вчені досі не вміли визначати ні терміни приходу теплих чи холодних течій, ні їхню тривалість – лише спостерігати за фактичними показниками температур. На основі цього робилися певні прогнози, які могли сягати періодів від 6 до 12 місяців.

Але нове дослідження в деяких випадках збільшує цей прогностичний проміжок більш ніж удвічі. На прилеглих до США територіях Ель-Ніньо і Ла-Нінья впливають на урагани в Атлантичному і Тихому океанах, тому вченим зі США так важливо розуміти й прогнозувати цей цикл. Подібно до гойдалки, Ла-Нінья послаблює ураганну активність у східній частині Тихого океану і посилює її в Атлантиці. Ель-Ніньо робить все навпаки. І сильні явища Ель-Ніньо зазвичай означають вологу погоду на південному заході США, тоді як Ла-Нінья зазвичай віщує спекотні сухі умови в тому ж регіоні.

Прогнозувати погоду більш ніж на кілька тижнів вперед складно, але "коли в процес втягується океан, поверхня суші або лід, ми можемо отримати більш тривалу передбачуваність, оскільки ці процеси розвиваються повільніше. Що стосується прогнозування Ель-Ніньо та Ла-Ніньї, які сукупно позначаються як ENSO, то чим більше часу ми матимемо для будь-якого з них, тим краще.

Прогнози ENSO є цінними для планування на випадок надзвичайних ситуацій та управління ресурсами. Наприклад, якщо в найближчі кілька років ймовірні посушливі умови, уряди штатів можуть заздалегідь запровадити плани з економії води або її зберігання.

Однак мало хто з дослідників намагався передбачити Ель-Ніньо або Ла-Нінья більш ніж на рік уперед.

Новий метод

Щоб перевірити, чи можна довіряти таким прогнозам, провідний автор дослідження Натан Ленссен, кліматолог з Гірничої школи Колорадо і науковий співробітник Національного центру атмосферних досліджень, проаналізував зі своєю командою 10 складних моделей, які для моделювання клімату використовували дані про рівень моря, температуру повітря, кількість опадів тощо за сотні й тисячі років.

Ці моделі відтворювали певний момент часу — скажімо, січень 2000 року — і намагалися спрогнозувати клімат на наступні три роки – 2000, 2001 і 2002 роки, оскільки зараз ми маємо дані про погоду в той час і можемо перевірити, наскільки прогноз на основі моделі збігається з фактичними даними. Моделі також показували, чи ймовірні Ель-Ніньо, Ла-Нінья або нейтральний стан протягом цих 36 місяців.

Дослідники виявили, що ENSO є найбільш передбачуваним після сильних явищ Ель-Ніньо, таких як у 1997 та 2016 роках. Робота показала, що ці прогнози можна робити щонайменше за два роки наперед. Багаторічні прогнози були менш надійними під час слабкого Ель-Ніньо чи Ла-Нінья або в проміжках між "нейтральними" подіями.

З огляду на те, що попередній період Ель-Ніньо, який щойно закінчився і вже міняється на Ла-Нінью, був дуже сильним, тепер вчені зможуть ефективно спрогнозувати цикл на найближчі два роки й більше.

Центри прогнозування клімату ще не оприлюднили довгострокових прогнозів, але Ленссен і його команда ведуть переговори з міжнародними агентствами, щоб з'ясувати, коли і чи варто взагалі оприлюднювати такі довгострокові прогнози ENSO.