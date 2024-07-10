Земной океан имеет один очень интересный цикл, который наука до сих пор не разгадала до конца. Он характеризуется двумя крайностями – внезапным потеплением поверхностных течений (Эль-Ниньо) и их похолоданием (Ла-Нинья). Когда температура воды растет, течения разносят дополнительное тепло по всей планете, повышая общую температуру атмосферы. Прошлогодние температурные рекорды частично были обеспечены именно приходом Эль-Ниньо, обещая повторение ситуации также и в этом году.

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Прогнозирование океанического цикла

Этот климатический цикл океана, хоть и не подчинился нам полностью, все же является одним из самых изученных и предсказуемых, хотя ученые до сих пор не умели определять ни сроки прихода теплых или холодных течений, ни их продолжительность – только наблюдать за фактическими показателями температур. На основе этого делались определенные прогнозы, которые могли достигать периодов от 6 до 12 месяцев.

Но новое исследование в некоторых случаях увеличивает этот прогностический промежуток более чем вдвое. На прилегающих к США территориях Эль-Ниньо и Ла-Нинья влияют на ураганы в Атлантическом и Тихом океанах, поэтому ученым из США так важно понимать и прогнозировать этот цикл. Подобно качелям, Ла-Нинья ослабляет ураганную активность в восточной части Тихого океана и усиливает ее в Атлантике. Эль-Ниньо делает все наоборот. И сильные явления Эль-Ниньо обычно означают влажную погоду на юго-западе США, тогда как Ла-Нинья обычно предвещает жаркие сухие условия в том же регионе.

Прогнозировать погоду более чем на несколько недель вперед сложно, но "когда в процесс вовлекается океан, поверхность суши или лед, мы можем получить более длительную предсказуемость, поскольку эти процессы развиваются медленнее. Что касается прогнозирования Эль-Ниньо и Ла-Ниньи, которые совокупно обозначаются как ENSO, то чем больше времени мы будем иметь для любого из них, тем лучше.

Прогнозы ENSO являются ценными для планирования на случай чрезвычайных ситуаций и управления ресурсами. Например, если в ближайшие несколько лет вероятны засушливые условия, правительства штатов могут заранее ввести планы по экономии воды или ее хранению.

Однако мало кто из исследователей пытался предсказать Эль-Ниньо или Ла-Нинья более чем на год вперед.

Новый метод

Чтобы проверить, можно ли доверять таким прогнозам, ведущий автор исследования Натан Ленссен, климатолог из Горной школы Колорадо и научный сотрудник Национального центра атмосферных исследований, проанализировал со своей командой 10 сложных моделей, которые для моделирования климата использовали данные об уровне моря, температуру воздуха, количество осадков и т.д. за сотни и тысячи лет.

Эти модели воспроизводили определенный момент времени — скажем, январь 2000 года - и пытались спрогнозировать климат на следующие три года – 2000, 2001 и 2002 годы, поскольку сейчас мы имеем данные о погоде в то время и можем проверить, насколько прогноз на основе модели совпадает с фактическими данными. Модели также показывали, вероятны ли Эль-Ниньо, Ла-Нинья или нейтральное состояние в течение этих 36 месяцев.

Исследователи обнаружили, что ENSO является наиболее предсказуемым после сильных явлений Эль-Ниньо, таких как в 1997 и 2016 годах. Работа показала, что эти прогнозы можно делать минимум за два года вперед. Многолетние прогнозы были менее надежными во время слабого Эль-Ниньо или Ла-Нинья или в промежутках между "нейтральными" событиями.

Учитывая то, что предыдущий период Эль-Ниньо, который только что закончился и уже меняется на Ла-Нинью, был очень сильным, теперь ученые смогут эффективно спрогнозировать цикл на ближайшие два года и больше.

Центры прогнозирования климата еще не обнародовали долгосрочных прогнозов, но Ленссен и его команда ведут переговоры с международными агентствами, чтобы выяснить, когда и стоит ли вообще обнародовать такие долгосрочные прогнозы ENSO.