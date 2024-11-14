Перший в історії бурштин, знайдений в Антарктиді, розповідає історію древнього тропічного лісу

Нинішня Антарктида – це величезний замерзлий континент, єдина рослинність якого обмежується мохом і кількома іншими видами, які проростають у найтепліших прибережних регіонах. Проте колись це місце мало помірний клімат і рясніло болотистими лісами, що були домом для численних тварин. Знайти їхні сліди під товщею льоду сьогодні майже неможливо. Але вченим вдалося отримати шматочок цінного пазлу.

Безцінна знахідка

Команда вчених уперше виявила на континенті скам'янілу деревну смолу – бурштин. Його дістали з осадового керна, піднятого з глибини 946 метрів під морським виступом Амундсена в Західній Антарктиді. Аналіз цього мініатюрного скам'янілого згустка може допомогти зрозуміти давній клімат і навколишнє середовище на континенті, який зараз відомий своїми негостинними умовами, повідомляє 24 Канал з посиланням на Antarctic Science.

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Керни осадових порід, знайдені командою, датуються 90 мільйонами років, тобто вік бурштину припадає на Крейдяний період, приблизно за 25 мільйонів років до того, як такі знакові істоти, як тиранозавр рекс, зникли з лиця Землі.

Проаналізовані фрагменти бурштину дозволяють отримати пряме уявлення про умови навколишнього середовища, які переважали в Західній Антарктиді 90 мільйонів років тому. Ця захоплююча знахідка також більш детально показує, як міг функціонувати ліс, який ми реконструювали в нашому дослідженні для Nature у 2020 році,

– каже Йоганн Клагес, морський геолог з Інституту Альфреда Вегенера і перший автор дослідження.

Дійсно, у статті команди, опублікованій у журналі Nature за 2020 рік, було реконструйовано давнє середовище помірних рівнинних тропічних лісів, яке існувало в Антарктиді між 92 мільйонами та 83 мільйонами років тому. Команда розробила кліматичну модель, що імітує клімат того давнього минулого на основі збереженої мережі викопних коренів завдовжки 3 метри, вмурованих у глинистий камінь.

Зразки бурштину зовсім невеликі. До того ж вони були додатково вирізані до потрібного розміру, щоб провести мікроскопічний аналіз. Вчені сподіваються, що ця прозора скам'яніла смола "містить залишки кори дерев у вигляді мікровключень".

Уже сам собою бурштин доводить наявність дерев, що виробляли смолу. Ці дерева, ймовірно, росли у болотистому середовищі, вважають науковці.

Сам факт того, що ми змогли видобути перший бурштин на антарктичному континенті з цих відкладень, є вражаючим. Бурштин має великий потенціал збереження пилку, спор, мікроорганізмів, а також комах. Тепер ми будемо шукати більш ретельно і спробуємо з'ясувати, яке саме дерево могло виробляти смолу,

– додав Йоганн Клагес.

Чому ця знахідка особлива

За час досліджень в Антарктиді було виявлено багато слідів минулого життя. Воно здебільшого збереглося у вигляді розкладеної деревини або листя, а також у вигляді викопних кісток.

Однак всі ці рештки ніколи не були глибоко поховані, а тому мають відносно свіжий вигляд і є досить поширеними – як кажуть учені, "нелімітованими".

Натомість бурштин з цього нового дослідження повертає нас аж у Крейдовий період, який почався близько 145 мільйонів років тому й закінчився 66 мільйонів років тому. Клагес каже, що якби бурштин був похований глибше, команда ніколи б його не знайшла.

Що далі

Дослідницька група сподівається, що нові знахідки бурштину з Антарктиди прояснять, що сталося з лісами континенту, і, якщо пощастить, навіть виявлять одну-дві стародавні істоти.

"Було дуже цікаво усвідомити, що в певний момент своєї історії всі сім континентів мали кліматичні умови, які дозволяли деревам, що виробляють смолу, виживати. Наша мета зараз – дізнатися більше про лісову екосистему", – сказав учений.