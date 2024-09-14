Перша причина потепління

Крижана шапка Антарктиди сформувалася відносно недавно з погляду геології. "Я думаю, більшість людей скажуть, що льодовиковий покрив уперше сформувався в Антарктиді 34 мільйони років тому. Раніше більша її частина була б схожа на сьогоднішню північну Канаду – тундра і хвойні ліси", – каже Ерік Вульф, палеокліматолог з Кембриджського університету.

Дивіться також Пенсіонерка десятки років підпирала двері каменем, який пізніше оцінили в понад мільйон доларів

Глобальна температура є ключовим фактором, що впливає на протяжність льодового покриву. Близько 50 мільйонів років тому світ був приблизно на 14 градусів теплішим, ніж сьогодні, але протягом наступних 16 мільйонів років температура неухильно знижувалася. 34 мільйони років тому — період часу, відомий як межа еоцену та олігоцену — клімат був уже на 8 градусів за Цельсієм теплішим, ніж сьогодні.

Але що спричинило таке падіння температури, і чи було цього достатньо для формування льодовикового покриву?

Існує два фактори, і, ймовірно, обидва були в грі. Один із них — зміна концентрації вуглекислого газу в атмосфері, а інший — рух континентів і, зокрема, відкриття протоки Дрейка, протоки між Південною Америкою та Антарктидою, яка з'єднує Південну Атлантику з південною частиною Тихого океану,

– розповідає Вульф.

Чим більше вуглекислого газу в атмосфері, тим більше тепла затримується і тим тепліше на планеті – точно так само працює наше нинішнє глобальне потепління. Приблизно 60-50 мільйонів років тому концентрація вуглекислого газу в атмосфері Землі була дуже високою — десь від 1 000 до 2 000 частин на мільйон, що в 2,5-5 разів перевищувало сьогоднішній рівень.

Тіна ван де Флієрдт з Імперського коледжу Лондона каже, що науці добре відомо, що рівень вуглекислого газу знизився на межі еоцену та олігоцену. Це зниження супроводжувалося б похолоданням глобального клімату, що, ймовірно, дозволило б сформуватися льодовиковим покривам.

Причина друга

Однак це не єдина причина замерзання Антарктиди. Ерік Вульф додає, що локальне похолодання на континенті, ймовірно, відбулося також через тектоніку плит. Приблизно в той час, коли концентрація вуглекислого газу падала, Південна Америка та Антарктида остаточно відділилися одна від одної, відкривши те, що зараз називається протокою Дрейка.

Це призвело до того, що ми називаємо циркумполярною течією — вода рухається навколо Антарктиди по колу. Це ізолює Антарктиду від решти світу і значно ускладнює проникнення теплих повітряних мас через Південний океан, а отже, робить Антарктиду холоднішою,

– пояснив Вульф.



Протока Дрейка на мапі світу / Колаж 24 Каналу/Google

Тектоніка плит також безпосередньо впливає на рівень вуглекислого газу, додав він. Вивітрювання гірських порід і вулканічна активність є частиною вуглецевого циклу, тому протягом тисяч років геологічні процеси можуть змінювати баланс газів в атмосфері.

Хоча певна невизначеність залишається, дослідники досить упевнено говорять про те, що цей перехід відбувся 34 мільйони років тому. Це можна побачити завдяки хімічним сигнатурам у гірських відкладеннях.

Дивлячись на ізотопи кисню в карбонатних раковинах дрібних морських істот в океанічних відкладеннях, ви бачите стрибок приблизно 34 мільйони років тому,

– каже Вульф.

Дивіться також Атлантика швидко охолоджується після рекордного нагріву, і вчені не можуть це пояснити

Майбутнє Антарктиди

Що стосується того, чи може Антарктида коли-небудь знову звільнитися від льоду, "це, безумовно, можливо, упевнена Тіна ван де Флієрдт: "Планета Земля вже робила це раніше. Планета Земля може зробити це знову".

Хоча малоймовірно, що людська діяльність призведе до повного танення льодовикового покриву, важливо зробити все можливе, щоб обмежити втрату льоду з Антарктики вже зараз, додала вона.