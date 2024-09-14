Первая причина потепления

Ледяная шапка Антарктиды сформировалась относительно недавно с точки зрения геологии. "Я думаю, большинство людей скажут, что ледниковый покров впервые сформировался в Антарктиде 34 миллиона лет назад. Раньше большая ее часть была бы похожа на сегодняшнюю северную Канаду – тундра и хвойные леса", – говорит Эрик Вульф, палеоклиматолог из Кембриджского университета.

Смотрите также Пенсионерка десятки лет подпирала двери камнем, который позже оценили в более чем миллион долларов

Глобальная температура является ключевым фактором, влияющим на протяженность ледового покрова. Около 50 миллионов лет назад мир был примерно на 14 градусов теплее, чем сегодня, но в течение следующих 16 миллионов лет температура неуклонно снижалась. 34 миллиона лет назад — период времени, известный как граница эоцена и олигоцена — климат был уже на 8 градусов по Цельсию теплее, чем сегодня.

Но что вызвало такое падение температуры, и было ли этого достаточно для формирования ледникового покрова?

Существует два фактора, и, вероятно, оба были в игре. Один из них — изменение концентрации углекислого газа в атмосфере, а другой — движение континентов и, в частности, открытие пролива Дрейка, пролива между Южной Америкой и Антарктидой, который соединяет Южную Атлантику с южной частью Тихого океана,

– рассказывает Вульф.

Чем больше углекислого газа в атмосфере, тем больше тепла задерживается и тем теплее на планете – точно так же работает наше нынешнее глобальное потепление. Примерно 60-50 миллионов лет назад концентрация углекислого газа в атмосфере Земли была очень высокой — где-то от 1 000 до 2 000 частей на миллион, что в 2,5-5 раз превышало сегодняшний уровень.

Тина ван де Флиердт из Имперского колледжа Лондона говорит, что науке хорошо известно, что уровень углекислого газа снизился на границе эоцена и олигоцена. Это снижение сопровождалось бы похолоданием глобального климата, что, вероятно, позволило бы сформироваться ледниковым покровам.

Причина вторая

Однако это не единственная причина замерзания Антарктиды. Эрик Вульф добавляет, что локальное похолодание на континенте, вероятно, произошло также из-за тектоники плит. Примерно в то время, когда концентрация углекислого газа падала, Южная Америка и Антарктида окончательно отделились друг от друга, открыв то, что сейчас называется проливом Дрейка.

Это привело к тому, что мы называем циркумполярным течением — вода движется вокруг Антарктиды по кругу. Это изолирует Антарктиду от остального мира и значительно затрудняет проникновение теплых воздушных масс через Южный океан, а следовательно, делает Антарктиду холоднее,

– объяснил Вульф.



Пролив Дрейка на карте мира / Коллаж 24 Канала/Google

Тектоника плит также непосредственно влияет на уровень углекислого газа, добавил он. Выветривание горных пород и вулканическая активность являются частью углеродного цикла, поэтому в течение тысяч лет геологические процессы могут менять баланс газов в атмосфере.

Хотя определенная неопределенность остается, исследователи довольно уверенно говорят, что этот переход произошел 34 миллиона лет назад. Это можно увидеть благодаря химическим сигнатурам в горных отложениях.

Глядя на изотопы кислорода в карбонатных раковинах мелких морских существ в океанических отложениях, вы видите скачок примерно 34 миллиона лет назад,

– говорит Вульф.

Смотрите также Атлантика быстро охлаждается после рекордного нагрева, и ученые не могут это объяснить

Будущее Антарктиды

Что касается того, может ли Антарктида когда-нибудь снова освободиться ото льда, "это, безусловно, возможно, уверена Тина ван де Флиердт: "Планета Земля уже делала это раньше. Планета Земля может сделать это снова".

Хотя маловероятно, что человеческая деятельность приведет к полному таянию ледникового покрова, важно сделать все возможное, чтобы ограничить потерю льда из Антарктики уже сейчас, добавила она.