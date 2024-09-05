Что скрывал камень

Как сообщили испанские журналисты, кусок "ненужной" породы желтоватого цвета оказался одним из крупнейших самородков янтаря в мире. Камень оценили примерно в 1,1 миллиона долларов, что сделало его чрезвычайно роскошным способом удерживать двери.

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Женщина, которая умерла еще в 1991 году, нашла камень в реке вблизи юго-восточного города Колти. Впоследствии один из ее родственников, который унаследовал камень, заподозрил, что тот может быть чего-то стоит, и продал его государству. Позже эксперты Исторического музея в Кракове (Польша) подтвердили, что это чрезвычайно редкий янтарный камень, возраст которого, по оценкам, составляет от 38,5 до 70 миллионов лет.

Это открытие имеет огромное значение как на научном, так и на музейном уровне,

– сказал Даниэль Косташ, директор музея Бузау, в котором сейчас хранится камень.

Что интересно, чрезвычайно редкую находку также проигнорировали воры, которые когда-то ворвались в дом женщины, чтобы похитить драгоценности. Они не распознали янтарь в этом куске коричневого цвета, который просто валялся под ногами.



Янтарь, которым подпирали двери / Фото Музея Бузау

Янтарь, окаменелые остатки древесной смолы, считался очень ценным еще со времен неолита. Несмотря на то, что он обычно ассоциируется только с одним цветом, он может приобретать различные оттенки, в зависимости от веществ, дополнительно содержащихся в нем. Этот конкретный образец янтаря имеет темный оттенок – настолько насыщенный, что может казаться красным, а в некоторых местах даже черным.

Особое значение янтарю придает то, что он прозрачный, и когда древние насекомые в нем тонули миллионы лет назад, они навечно оставались там, позволяя нам сегодня смотреть на уникальных представителей фауны прошлого.