Що приховував камінь

Як повідомили іспанські журналісти, шматок "непотрібної" породи жовтуватого кольору виявився одним із найбільших самородків бурштину в світі. Камінь оцінили приблизно в 1,1 мільйона доларів, що зробило його надзвичайно розкішним способом утримувати двері.

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Жінка, яка померла ще у 1991 році, знайшла камінь у річці поблизу південно-східного міста Колті. Згодом один із її родичів, який успадкував камінь, запідозрив, що той може бути чогось вартий, і продав його державі. Пізніше експерти Історичного музею в Кракові (Польща) підтвердили, що це надзвичайно рідкісний бурштиновий камінь, вік якого, за оцінками, становить від 38,5 до 70 мільйонів років.

Це відкриття має величезне значення як на науковому, так і на музейному рівні,

– сказав Даніель Косташ, директор музею Бузау, в якому наразі зберігається камінь.

Що цікаво, надзвичайно рідкісну знахідку також проігнорували злодії, які колись вдерлися до будинку жінки, щоб викрасти коштовності. Вони не розпізнали бурштин у цьому шматку брунатного кольору, який просто валявся під ногами.



Бурштин, яким підпирали двері / Фото Музею Бузау

Бурштин, скам'янілі залишки деревної смоли, вважався дуже цінним ще з часів неоліту. Попри те, що він зазвичай асоціюється лише з одним кольором, він може набувати різних відтінків, залежно від речовин, що додатково містяться в ньому. Цей конкретний зразок бурштину має темний відтінок – настільки насичений, що може здаватися червоним, а в деяких місцях навіть чорним.

Особливого значення бурштину додає те, що він прозорий, і коли стародавні комахи в ньому тонули мільйони років тому, вони навічно лишалися там, дозволяючи нам сьогодні дивитися на унікальних представників фауни минулого.