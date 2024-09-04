Незворотна втрата

Як повідомила компанія, що провела останні дослідження судна в липні, уламки втратили досить значну частину своїх поручнів. Їх без перебільшення можна назвати культовими, адже вони, а точніше їхня реконструкція, фігурували у знаменитій сцені фільму "Титанік", коли герої Кейт Вінслет і Леонардо Ді Капріо стояли на палубі у носовій частині корабля.

Дивіться також Затонулий корабель часів Першої світової війни знайшли у Північному морі

Згідно з пресрелізом, поручні впали десь між 2022 роком і цим літом, коли корабель продовжував піддаватися невпинному величезному тиску на глибині близько 3 810 метрів під поверхнею Атлантичного океану.



Носова частина зі зруйнованою секцією / Фото RMS Titanic, Inc

Титанік потонув уранці 15 квітня 1912 року після зіткнення з айсбергом за кілька сотень миль на південний схід від Ньюфаундленду. Катастрофа забрала понад 1 500 життів. У багатьох із тих, хто не потонув, невдовзі після контакту з холодною водою сталася зупинка серця.

Коли корабель тонув, він розколовся на дві половини, які майже неушкодженими впали на дно Атлантичного океану. Місце аварії було виявлено у 1985 році, а у 1994 році федеральний суд США надав компанії RMS Titanic, Inc. "права на порятунок". Відтоді вона поступово піднімає артефакти з місця загибелі корабля й робить його знімки.



Крізь товщу води можна розгледіти поручні, що лежать на дні океану / Фото RMS Titanic, Inc

Під час нещодавнього дослідження команда повторно знайшла Діану Версальську, бронзову статую, яка стояла в салоні першого класу. Статуя перемістилася в процесі катастрофи і впала на велике поле уламків затонулого корабля, де її виявили під час експедиції 1986 року. Але місцезнаходження статуї згодом було знову втрачено, тому цього разу команда фактично відкриває її заново.



Бронзова статуя, відома як Діана Версальська, на дні Атлантичного океану / Фото RMS Titanic, Inc.

Хоча більша частина носової огорожі залишилася, ця руйнація, пишуть дослідники, "безповоротно змінює один з найбільш упізнаваних і символічних візуальних образів "Титаніка".

Дивіться також Дослідження пояснило, чому старовинні книги часто є дуже отруйними

Руйнування "Титаніка" неминуче. Його роз'їдають підводні мікроби і він перебуває під владою екстремального тиску на дні Атлантичного океану. Але з цим неминучим процесом приходять і можливості: як зазначено на сайті RMS Titanic, Inc., місця обвалів на затонулому кораблі можуть надати можливість отримати "безперешкодний доступ до внутрішніх приміщень судна".