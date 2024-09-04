Необратимая потеря

Как сообщила компания, проведшая последние исследования судна в июле, обломки потеряли довольно значительную часть своих поручней. Их без преувеличения можно назвать культовыми, ведь они, а точнее их реконструкция, фигурировали в знаменитой сцене фильма "Титаник", когда герои Кейт Уинслет и Леонардо Ди Каприо стояли на палубе в носовой части корабля.

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Согласно пресс-релизу, поручни упали где-то между 2022 годом и этим летом, когда корабль продолжал подвергаться неустанному огромному давлению на глубине около 3 810 метров под поверхностью Атлантического океана.



Носовая часть с разрушенной секцией / Фото RMS Titanic, Inc

Титаник утонул утром 15 апреля 1912 года после столкновения с айсбергом в нескольких сотнях миль к юго-востоку от Ньюфаундленда. Катастрофа унесла более 1 500 жизней. У многих из тех, кто не утонул, вскоре после контакта с холодной водой произошла остановка сердца.

Когда корабль тонул, он раскололся на две половины, которые почти неповрежденными упали на дно Атлантического океана. Место аварии было обнаружено в 1985 году, а в 1994 году федеральный суд США предоставил компании RMS Titanic, Inc. "права на спасение". С тех пор она постепенно поднимает артефакты с места гибели корабля и делает его снимки.



Сквозь толщу воды можно разглядеть поручни, лежащие на дне океана / Фото RMS Titanic, Inc

Во время недавнего исследования команда повторно нашла Диану Версальскую, бронзовую статую, которая стояла в салоне первого класса. Статуя переместилась в процессе катастрофы и упала на большое поле обломков затонувшего корабля, где ее обнаружили во время экспедиции 1986 года. Но местонахождение статуи впоследствии было снова потеряно, поэтому на этот раз команда фактически открывает ее заново.



Бронзовая статуя, известная как Диана Версальская, на дне Атлантического океана / Фото RMS Titanic, Inc.

Хотя большая часть носового ограждения осталась, это разрушение, пишут исследователи, "безвозвратно меняет один из самых узнаваемых и символических визуальных образов "Титаника".

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Разрушение "Титаника" неизбежно. Его разъедают подводные микробы и он находится под властью экстремального давления на дне Атлантического океана. Но с этим неизбежным процессом приходят и возможности: как указано на сайте RMS Titanic, Inc., места обвалов на затонувшем корабле могут предоставить возможность получить "беспрепятственный доступ к внутренним помещениям судна".