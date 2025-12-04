Як виникло життя на Землі: вчені знайшли підказку на одному з космічних астероїдів

NASA повідомила про нові результати аналізу зразків, доставлених з астероїда Бенну. У матеріалі вперше виявили шести-вуглецеву глюкозу, “космічну гуму” неземного походження та значну кількість зоряного пилу. Ці дані можуть допомогти зрозуміти, як у Сонячній системі могли виникнути перші молекули, важливі для життя.

Нові результати дослідження матеріалу з астероїда Бенну, зібраного апаратом Osiris-Rex у 2020 році та доставленого на Землю у 2023-му, відкрили низку унікальних знахідок. Однією з найважливіших стала шести-вуглецева глюкоза – універсальне джерело енергії для живих організмів. Це перший випадок, коли такий цукор виявили в позаземному зразку. Команда під керівництвом Йошіхіро Фурукави з Університету Тохоку також знайшла п’яти-вуглецевий рибоз, який раніше вже знаходили в космічному матеріалі. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Cnet.

Які відкриття зробили вчені у зразках з Бенну?

У NASA наголошують, що наявність цукрів не доводить існування життя, але разом із раніше знайденими амінокислотами, нуклеотидами і карбоновими кислотами свідчить, що "будівельні блоки" біомолекул були поширені в ранній Сонячній системі. Фурукава зазначає, що в зразках Бенну вже виявлено всі нуклеобази, потрібні для формування ДНК та РНК. Тепер, після підтвердження рибозу, присутні всі компоненти, необхідні для утворення молекули РНК.

Результати досліджень оприлюднені у журналі Nature і підтримують гіпотезу RNA World. Вона передбачає, що до появи складних клітин на Землі існував етап, коли РНК відігравала ключову роль у зберіганні інформації та хімічних реакціях, передуючи розвитку сучасних форм життя.

Окрім цукрів, у матеріалі з Бенну виявили й "космічну гуму" – незвичну, колись м’яку і гнучку речовину, що з часом затверділа. Дослідники Скотт Сендфорд з NASA Ames та Зак Гейнсфорт з Каліфорнійського університету в Берклі визначили, що вона складається з полімероподібних сполук, багатих на азот і кисень. За їх словами, це може бути одним із найдавніших продуктів хімічних процесів, що відбувалися в астероїді на ранніх етапах формування Сонячної системи.

Ще одне відкриття стосується зоряного пилу. Команда під керівництвом Енн Нгуєн із Центру космічних польотів ім. Джонсона виявила у зразках Бенну набагато більше матеріалу, що походить із наднових, ніж очікувалося. У зразках виявилося в шість разів більше передсонячного пилу, ніж у будь-якому іншому відомому астроматеріалі. Це свідчить, що частина речовини в корпусі астероїда залишилася практично незмінною ще з часу його формування.

Місію Osiris-Rex координував Центр космічних польотів NASA імені Годдарда, а отримані результати продовжують розширювати уявлення про ранню історію Сонячної системи та умови, які могли сприяти виникненню життя.

Як вчені знайшли в астероїді Бенну будівельні блоки ДНК?

Астероїди, невеликі кам'янисті тіла у внутрішній частині Сонячної системи, могли відігравати ключову роль у постачанні води та необхідних для життя хімічних інгредієнтів на ранню Землю. Хоча метеорити, які падають на нашу планету, походять з астероїдів, вплив атмосфери на них і біологічне забруднення ускладнюють їхнє вивчення. Найкращий спосіб проаналізувати астероїдний матеріал — зібрати чисті зразки безпосередньо з космосу. Поки що лише дві країни успішно зробили це: Японія з її місіями Hayabusa та Hayabusa 2 і Сполучені Штати з місією OSIRIS-REx. Остання привезла на Землю зразки астероїда Бенну.

Загалом місія NASA привезла 121,6 грама матеріалу, що стало найбільшим зразком астероїда, коли-небудь доставленим на Землю. Тепер міжнародна дослідницька група під керівництвом доктора Деніела Главіна та доктора Джейсона Дворкіна з Центру космічних польотів імені Годдарда зробила революційне відкриття: у зразках Бенну виявлено аміак та багаті на азот органічні сполуки.