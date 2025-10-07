Один із провідних європейських венчурних інвесторів попередив, що континент занадто залежить від американської SpaceX Ілона Маска. Партнер Balderton Capital Бернар Ліото закликав ЄС розвивати власну космічну інфраструктуру, яка стане основою оборонної незалежності Європи у майбутньому.

Європейський венчурний інвестор Бернар Ліото, керівний партнер Balderton Capital, вважає, що космос стає ключовим полем для змагання за військову перевагу. Однак наразі країни ЄС занадто покладаються на США, де SpaceX контролює ринок запусків і супутникового зв’язку. За його словами, така залежність створює серйозний ризик для безпеки, і Європа має навчитися діяти самостійно. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на FT.

Чому Європі загрожує надмірна залежність від SpaceX?

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну інвестиції в оборонні стартапи в Європі зросли в рази. З’явилися десятки нових компаній, що працюють над дронами, військовим софтом та іншими технологіями. Проте, зазначає Ліото, континент усе ще слабкий у сфері запуску супутників і космічної оборони, де SpaceX стала беззаперечним лідером.

Balderton Capital, заснований 25 років тому як європейський підрозділ американського Benchmark, сьогодні є одним із найвпливовіших венчурних фондів. Серед його інвестицій – Revolut, робототехнічна компанія Wayve та розробник мобільних ігор Dream Games. Останнім часом фонд робить ставку на "суверенні" європейські проєкти, включно з розробником дронів Quantum Systems та стартапом Proxima Fusion, який працює над технологією ядерного синтезу.

Минулого року Balderton разом із Plural інвестував 160 мільйонів доларів у франко-німецький стартап The Exploration Company. Заснована колишньою керівницею Airbus Елен Юбі, компанія створює космічні апарати, вантажну капсулу для МКС, ракету та місячний модуль. Виступаючи на Italian Tech Week, Юбі зазначила, що космос — це величезний ринок із потенціалом у телекомунікаціях, спостереженні за Землею та обороні, але додала: "Європа зараз дуже слабка у створенні космічної інфраструктури".

Попри активність нових гравців, конкуренція з США залишається складною. Окрім SpaceX, яку інвестори оцінюють у 400 мільярдів доларів, на ринку працює ще одна потужна американська компанія — Blue Origin Джеффа Безоса.

Партнер Balderton Сура́нга Чандратіллаке відзначив, що інвестиції в оборонні технології вимагають іншого підходу до ризику, але саме участь стартапів у державних оборонних програмах свідчить про зрілість європейського технологічного середовища.

Ще 25 років тому Європа не розглядала стартапи як частину рішень у таких сферах. Сьогодні це — ключовий елемент,

— підкреслив Чандратіллаке.

Як в Україні працюватиме супутниковий зв'язок?

Україна стала однією з країн-піонерів у тестуванні інноваційної технології Starlink Direct to Cell. Ця система дозволяє звичайним смартфонам підключатися безпосередньо до супутникової мережі без потреби у спеціальному обладнанні.

Ключовою перевагою Direct to Cell є її сумісність з існуючими мобільними пристроями без будь-яких модифікацій. Телефон "сприймає" супутник як звичайну базову станцію, хоча насправді комунікує з космічним апаратом на висоті близько 550 кілометрів. Завдяки великому сузір'ю супутників Starlink на низькій навколоземній орбіті, забезпечується менша затримка сигналу та більша пропускна здатність. Компанія адаптувала супутники другого покоління (Starlink v2) для роботи з мобільними телефонами, обладнавши їх потужнішими антенами.