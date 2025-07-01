Режисер "Володаря перснів" Пітер Джексон збирається воскресити вимерлого птаха

Відомий режисер Пітер Джексон, автор кінотрилогії "Володар перснів", долучився до амбітного проєкту з відродження вимерлого новозеландського птаха моа. Ця гігантська безкрила тварина, що сягала 3,6 метра у висоту, зникла близько 600 років тому. Але разом із біотехнологічною компанією та місцевими дослідниками Джексон прагне повернути моа до життя, використовуючи передові генетичні технології.

Гігантський моа повертається

Пітер Джексон, відомий своєю любов’ю до історії та культури Нової Зеландії, інвестував 15 мільйонів доларів у проєкт компанії Colossal Biosciences, спрямований на генетичне відтворення південноострівного гігантського моа. Цей птах, що колись населяв землі Аотеароа (маорійська назва Нової Зеландії), був частиною місцевої екосистеми протягом 4000 років, поки не вимер через надмірне полювання. Джексон, який володіє однією з найбільших приватних колекцій кісток моа (близько 300-400 одиниць), бачить у цьому проєкті не лише науковий, а й культурний потенціал, пише 24 Канал з посиланням на Phys.org.

Дивіться також Чиновник Трампа не проти знищення зникаючих видів, оскільки тепер їх можна просто "клонувати"

Спільно з Ngāi Tahu Research Centre, що представляє маорійську громаду, Colossal у своєму задумі поєднує сучасну науку з традиційними знаннями корінного народу. Наразі робота перебуває на ранніх стадіях: дослідники шукають добре збережені кістки для вилучення ДНК, порівнюють їх із геномами живих птахів, таких як тінаму та ему, щоб зрозуміти унікальні риси моа.

За словами головної науковиці Colossal Бет Шапіро, робота з птахами має свої виклики, адже ембріони розвиваються в яйцях, що ускладнює процес перенесення генетично модифікованих клітин.

Окрім наукових аспектів, важливим є питання, куди можна буде повернути моа, якщо проєкт виявиться успішним. Еколог Стюарт Пімм із Університету Дьюка висловлює сумніви щодо можливості реінтеграції виду в дику природу, адже це може бути небезпечно через розміри та силу птаха. Пітер Джексон зазначає, що перші десятиліття після створення моа вони, ймовірно, перебуватимуть у спеціальних огороджених екологічних заповідниках для вивчення та розмноження. Дослідження 2024 року, опубліковане в Nature Ecology & Evolution, вказує на холодні гірські райони Нової Зеландії як потенційні місця для їхнього проживання, адже саме там моа переховувалися від людей перед своїм зникненням.

Для маорійської громади, представленої археологом Кайлом Девісом, проєкт має глибоке значення. Він допомагає переосмислити історію та традиції, адже предки маорі були причетні до вимирання моа через полювання та зміну середовища існування.

Що відомо про Colossal Biosciences

Colossal Biosciences – це американська біотехнологічна та генно-інженерна компанія, заснована у 2021 році відомим генетиком Гарвардського університету Джорджем Черчем та підприємцем Беном Леммом. Штаб-квартира компанії розташована в Далласі, штат Техас. Colossal Biosciences спеціалізується на розробці передових технологій генної інженерії та репродуктивних методів для збереження видів і відновлення екосистем. Для цього вона, серед іншого, досліджує стародавню ДНК вимерлих видів.

Основна місія компанії – це боротьба з втратою біорізноманіття шляхом відродження вимерлих видів, захист видів на межі вимирання й відновлення ключових екосистем. Colossal стала першою компанією, яка застосувала технологію CRISPR для цих цілей.

Найвідоміші проєкти

Colossal Biosciences має кілька амбітних ініціатив, які привернули увагу світової спільноти. Ось найвідоміші з них:

Відродження шерстистого мамонта . Це перший і найамбітніший проєкт компанії. Colossal працює над створенням гібрида азійського слона з генетичними рисами шерстистого мамонта, такими як холодостійкість і характерна шерсть. Мета – випустити перших тварин у природу до 2028 року та повернути їх у арктичну тундру для відновлення екосистеми, що може допомогти у боротьбі зі змінами клімату шляхом стримування вуглецю в витоптаних ґрунтах і зменшення викидів метану.

. Це перший і найамбітніший проєкт компанії. Colossal працює над створенням гібрида азійського слона з генетичними рисами шерстистого мамонта, такими як холодостійкість і характерна шерсть. Мета – випустити перших тварин у природу до 2028 року та повернути їх у арктичну тундру для відновлення екосистеми, що може допомогти у боротьбі зі змінами клімату шляхом стримування вуглецю в витоптаних ґрунтах і зменшення викидів метану. Відновлення тасманійського тигра (тилцина) . У жовтні 2024 року Colossal оголосила про реконструкцію геному тилцина з точністю 99,9%, використовуючи 110-річний законсервований череп. У січні 2025 року було завершено повне секвенування геному, а також створено прототип штучної матки для вирощування ембріонів. Мета – повернути тасманійського тигра до природного середовища в Австралії після періоду спостереження в неволі.

. У жовтні 2024 року Colossal оголосила про реконструкцію геному тилцина з точністю 99,9%, використовуючи 110-річний законсервований череп. У січні 2025 року було завершено повне секвенування геному, а також створено прототип штучної матки для вирощування ембріонів. Мета – повернути тасманійського тигра до природного середовища в Австралії після періоду спостереження в неволі. Відродження вовка жахливого . У квітні 2025 року компанія оголосила про створення трьох генетично модифікованих вовченят, які мають риси вимерлого вовка жахливого. Для цього використали геном сірого вовка з 14 ключовими генетичними змінами. Цей проєкт фактично перший, що демонструє можливості точного редагування геному для відновлення вимерлих видів.

. У квітні 2025 року компанія оголосила про створення трьох генетично модифікованих вовченят, які мають риси вимерлого вовка жахливого. Для цього використали геном сірого вовка з 14 ключовими генетичними змінами. Цей проєкт фактично перший, що демонструє можливості точного редагування геному для відновлення вимерлих видів. Шерстисті миші . У березні 2025 року Colossal створила генетично модифікованих мишей із мутаціями, натхненними шерстистими мамонтами. Ці миші мають довгу, кошлату шерсть і розглядаються як крок до створення слонів із рисами мамонтів, хоча деякі експерти скептично ставляться до значущості цього експерименту для скасування вимирання самих мамонтів.

. У березні 2025 року Colossal створила генетично модифікованих мишей із мутаціями, натхненними шерстистими мамонтами. Ці миші мають довгу, кошлату шерсть і розглядаються як крок до створення слонів із рисами мамонтів, хоча деякі експерти скептично ставляться до значущості цього експерименту для скасування вимирання самих мамонтів. Фонд збереження видів. У 2024 році Colossal заснувала фонд із фінансуванням у 50 мільйонів доларів для підтримки проєктів зі збереження видів, таких як вакіта, північний білий носоріг, суматранський носоріг, червоний вовк та інші. Фонд також займається розробкою біобанків і використанням штучного інтелекту для моніторингу тварин.

Colossal також працює над побічними проєктами, такими як стартап Breaking, запущений у 2024 році, який розробив мікроб X-32, здатний розкладати пластик за 22 місяці, залишаючи лише вуглекислий газ, воду та біомасу.

Компанія залучила значні інвестиції, що свідчить про довіру до її інноваційного підходу. Загалом компанія зібрала майже 500 мільйонів доларів, включаючи 200 мільйонів у 2025 році. Серед інвесторів – фінансист Марк Волтер, Періс Гілтон, брати Гемсворти та інші. Компанія співпрацює з провідними науковцями та університетами, маючи команду з понад 170 вчених і 95 радників у галузях геноміки та палеонтології.