Викрадач застряг у Chevrolet Corvette і благав власника його випустити, поки не приїхала поліція

У нещасливого викрадача машин видався невдалий день. Намагаючись присвоїти чужий Chevrolet Corvette Stingray 2023 року, він застряг у салоні, не маючи змоги вибратися. Коли власник автомобіля прийшов, злодій-невдаха почав просити про допомогу.

Що сталося

Після сніданку Хуліо Солано повернувся на парковку, де він залишив свій Chevrolet Corvette, і побачив, що в ньому застряг чоловік, повідомляє видання міста Маямі Local 10. Чоловік, ідентифікований як Равеш Рабіндранаут, благав про допомогу, оскільки не міг вибратися. Власник машини зафільмував усе це на камеру.

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"Це не твоя машина, це моя машина", – звернувся до 33-річного Равеша власник автомобіля.

"Можна мені вийти?" – чути, як Рабіндранаут запитує Солано під час запису на мобільний телефон.

"Ні, ти не можеш вийти. Ми викликаємо поліцію", – відповів Солано.

Як усе було: відео

Солано викликав поліцію, яка приїхала і заарештувала викрадача-невдаху. Не зовсім зрозуміло, як Рабіндранаут зміг потрапити всередину, але саме складні механізми відкривання дверей не дозволили йому покинути машину.

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Чому він не зміг вибратися

Останні кілька поколінь Corvette оснащувався електричним відкриванням дверей. Деяких власників вони дратували, але в цьому випадку навпаки стали корисними. Річ у тім, що жодна електроніка всередині машини не працює без спеціального ключа. Його відсутність не дозволила викрадачеві ні запустити двигун, ні вибратися потім із назовні.

Електричні компоненти автомобіля не працюють без ключів, і, на щастя, він не знав про ручне відмикання дверей під сидінням,

– розповів Солано в інтерв'ю Local 10.

Солано також повідомив про те, що сталося, власника елітної компанії з прокату автомобілів, який також зберігає свої транспортні засоби в гаражі, де була припаркована його машина.

Що стосується Рабіндранаута, то йому було висунуто звинувачення у крадіжці. Він перебуває під вартою із заставою в розмірі 2 500 доларів США.