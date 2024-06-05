Google постійно порушує приватність користувачів і в компанії про це чудово знають

Нещодавній витік внутрішнього звіту Google виявив низку порушень конфіденційності та витоків даних користувачів. У документі, який охоплює інциденти з 2013 по 2018 рік, висвітлено, як Google неодноразово порушував конфіденційність користувачів через різні прогалини та помилки в системі безпеки.

Одне з найбільш тривожних викриттів – випадкове збирання голосових даних дітей. Голосовий помічник Google ненавмисно записав близько 1 000 аудіофрагментів з дитячими голосами протягом години. Хоча ці дані були згодом видалені, інцидент викликає серйозні занепокоєння щодо здатності компанії захищати конфіденційну інформацію.

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Іншим значним порушенням стали персональні дані понад 1 мільйона користувачів Socratic, сервісу, придбаного Google. Адреси електронної пошти, геолокаційні дані та IP-адреси, в тому числі дітей, були у відкритому доступі понад рік, що потенційно наражало користувачів на ризик зловмисного використання.

Основні прогалини в безпеці

У звіті також детально описується інцидент 2016 року, пов'язаний з системою Google Street View, яка помилково записувала і зберігала номери автомобілів через помилку в алгоритмі розпізнавання тексту. Це призвело до ненавмисного захоплення інформації про геолокацію та номерні знаки, яка згодом була видалена з бази даних Google.

Крім того, вразливість у сервісі автостопу Waze Carpool призвела до витоку особистої інформації про поїздки користувачів та їхні домашні адреси.

Інший тривожний випадок пов'язаний з несанкціонованим доступом співробітника Google до приватних відео на YouTube-акаунті Nintendo, що призвело до витоку даних.

Менші, але значні порушення

На додаток до цих великих порушень, у звіті перераховані численні менші інциденти. Серед них – помилкове надсилання електронних листів, що містять персональні дані, та тимчасовий доступ до приватних відео на YouTube. Хоча ці проблеми торкнулися відносно невеликої кількості користувачів і часто були швидко вирішені, вони разом підкреслюють ширшу картину неналежних практик захисту даних.

Хоча Google оперативно відреагував на багато з цих інцидентів, сама кількість і різноманітність порушень, виявлених у звіті, свідчить про системні проблеми в протоколах безпеки даних компанії. Така картина порушень конфіденційності демонструє виклики, з якими стикаються навіть провідні технологічні компанії при захисті величезних обсягів даних користувачів.

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Висновки внутрішнього звіту, оприлюднені 404 Media, малюють тривожну картину поводження Google з конфіденційністю користувачів. Оскільки громадський контроль посилюється, компанія, ймовірно, зіткнеться зі зростаючим тиском, щоб посилити свої заходи безпеки і запобігти майбутнім витокам даних.