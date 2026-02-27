Людей знищить не старіння Сонця: існує інша причина, яка зробить Землю непридатною для життя

Планета Земля, яку ми знаємо зараз, є лише тимчасовим етапом у нескінченному русі тектонічних плит. Через мільйони років звичні нам обриси материків зміняться на єдиний гігантський масив суші, що докорінно змінить глобальний клімат. Це геологічне перетворення запустить ланцюгову реакцію процесів, які поставлять під питання саме існування ссавців, включаючи людину.

Нові дослідження малюють сувору картину світу. Вона показує, що виживання стане практично неможливим завданням, пише Earth.com.

Чому об'єднання суші в суперконтинент призведе до вимирання?

Науковці з Брістольського університету провели масштабне моделювання клімату майбутнього, результати якого були опубліковані в журналі Nature Geoscience. Згідно з їхніми прогнозами, приблизно через 250 мільйонів років усі сучасні материки знову зійдуться в один суперконтинент під назвою Пангея Ультіма.

Дослідницька група під керівництвом доктора Александра Фарнсворта виявила, що ця географічна конфігурація створить умови, які виходять далеко за межі фізіологічної витривалості більшості теплокровних істот.

Основним фактором майбутньої катастрофи стане так званий потрійний удар, що поєднує геологічні та астрономічні зміни.

По-перше, формування величезного масиву суші призведе до ефекту континентальності, коли значна частина територій опиниться занадто далеко від охолоджувального впливу океанів.

По-друге, наше Сонце з часом стає яскравішим і через 250 мільйонів років випромінюватиме приблизно на 2,5 відсотків більше енергії, ніж сьогодні.

По-третє, інтенсивна вулканічна активність під час тектонічних зрушень призведе до викиду величезної кількості вуглекислого газу в атмосферу.

Прогнози, зроблені за допомогою кліматичної моделі Met Office HadCM3L та геохімічної моделі SCION, вказують на те, що концентрація вуглекислого газу може зрости до рівня від 410 до 816 частин на мільйон. У поєднанні з сильнішим сонячним випромінюванням це призведе до того, що середня температура на більшій частині планети коливатиметься в межах від 40 до 50 градусів Цельсія, а в деяких регіонах сягатиме екстремальних 70 градусів Цельсія. Такі умови стануть фатальними для ссавців, оскільки вони втратять здатність охолоджувати своє тіло через потовиділення.

Де буде безпечно?

Вчені зазначають, що лише від 8 до 16 відсотків суходолу на Пангеї Ультіма залишаться придатними для життя ссавців. Більшість територій перетвориться на безводні та безплідні пустелі, де пошук їжі та води стане нездійсненним викликом. Навіть стратегії адаптації, такі як сплячка або міграція, навряд чи допоможуть, оскільки екстремальна спека триматиметься занадто довго, а величезні пустелі створять нездоланні біогеографічні бар'єри.

Яка нам з цього користь?

Докторка Юніс Ло, співавторка дослідження, підкреслює, що хоча ці прогнози стосуються далекого майбутнього, вони мають бути серйозним попередженням для сучасності. Сьогоднішня кліматична криза, спричинена діяльністю людини, вже призводить до хвиль екстремальної спеки, які шкодять здоров'ю та економіці.

Професор Бенджамін Міллс додає, що якщо людство не припинить спалювання викопного палива, критичні рівні вуглекислого газу в атмосфері можуть бути досягнуті набагато раніше, ніж передбачають геологічні моделі.

Це дослідження також має важливе значення для астробіології. Воно демонструє, що планета може перебувати в зоні придатності для життя навколо своєї зірки, але все одно бути ворожою для складних форм життя через невдале розташування континентів.

Історія Землі вже знала кілька масових вимирань, спричинених змінами клімату, від ордовицького періоду до падіння астероїда, що знищив динозаврів. Проте сценарій з Пангеєю Ультіма може стати першим випадком в історії планети, коли кліматичні умови стануть природно непридатними для всього класу ссавців.