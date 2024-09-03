Реставратори повернули до життя старий Jaguar, відтворивши з нуля його кузов

Британська компанія Thornley Kelham, яка спеціалізується на реставрації класичних автомобілів, розширилася до так званого рестомодінгу – коли до ремонту додається модифікація за допомогою сучасніших технологій. Нерідко це також означає збирання однієї машини з кількох непрацюючих. Серед її перших проєктів були Porsche 356, Porsche 911 і Lancia Aurelia, а тепер до них додається Jaguar XK120.

Схоже, але не копія

Майстри Thornley Kelham уперше анонсували свій рестомод XK120, відомий як XK European, у 2022 році. Вони витратили на його створення близько 2 000 годин і тепер він повністю готовий.

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Що цікаво, це лише перший із запланованих екземплярів. Загалом компанія планує зробити таких 25 машин, продавши кожну з них за 725 000 доларів, не враховуючи вартість автомобіля-донора. Невідомо, скільки часу піде на кожну наступну машину, адже кожна з них буде унікальною, а затрачені зусилля залежатимуть від того, в якому стані знаходиться оригінальний автомобіль.

Для свого першого прикладу Thornley Kelham з нуля побудувала новий кузов, використовуючи легші сплави, ніж в оригіналу.

Також відбулися зміни в розмірах – вони непомітні, але надають XK120 ширшого, більш опуклого вигляду.

Дах став трохи нижчим – приблизно на 6-7 сантиметрів.

Продовгуваті розрізи у передній частині перетворилися на круглі.

Кузов рестомода XK120 поряд із оригінальною моделлю / Фото Thonley Kelham

Силовий агрегат і шасі також були капітально відремонтовані для підвищення продуктивності. 3,8-літровий рядний 6-циліндровий двигун XK тепер видаватиме 300 або 340 кінських сил, залежно від комплектації, що більше, ніж 160-220 кінських сил, які спочатку видавав двигун, встановлений на оригінальному XK120.

Деякі з модернізацій включають новий розподільний вал, циліндри та систему безпосереднього впорскування палива.

Підвіска шасі була переналаштована і включає подвійні поперечні важелі, а також амортизатори Bilstein і пружини Eibach. Колеса – 16-дюймові, з сучасними дисковими гальмами.

Ще однією сучасною функцією безпеки є фари зі світлодіодами для покращення видимості вночі.

Рестомод Jaguar XK120 до фарбування / Фото Thonley Kelham

Всередині Thornley Kelham встановив прихований каркас безпеки і обшив більшість поверхонь шкірою Connolly. Встановлені спеціальні ковшоподібні сидіння, які можуть бути оснащені чотириточковими ременями безпеки в якості безкоштовної опції.

Сучасні штрихи включають кондиціонер, електричні склопідйомники, гідропідсилювач керма, бездротовий зарядний пристрій для телефона та інформаційно-розважальну систему. Манометри є оригінальними, але їхні внутрішні механізми були оновлені.



Рестомод Jaguar XK120 усередині / Фото Thonley Kelham



Рестомод Jaguar XK120 усередині / Фото Thonley Kelham

Компанія не каже, де бере старі машини для ремонту, але наголошує на тому, що будь-який власник такої машини може звернутися до неї з пропозицією. При цьому Thornley Kelham вважає за краще використовувати екземпляри, які є "відрами іржі", ніж ті, які перебувають у відносно пристойному стані.



Рестомод Jaguar XK120 / Фото Thonley Kelham



Рестомод Jaguar XK120 / Фото Thonley Kelham

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