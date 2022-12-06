Apple може перенести виробництво iPad в іншу країну

Попри те, що значну частину виторгу Apple, як і раніше, отримує від продажу смартфонів, компанія розглядає можливість зміни географії виробництва і для своїх планшетів. За деякими даними, мовиться про ймовірне перенесення виробництва до Індії.

Про це з посиланням на інформовані джерела в уряді Індії повідомив ресурс CNBC. Американська компанія, за їхніми словами, зараз веде переговори з індійськими чиновниками.

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Apple переїжджає до Індії

Поки що говорити про досягнення будь-яких результатів передчасно, але якщо ініціатива отримає розвиток, то Індії вдасться зміцнити позиції в статусі альтернативного виробничого майданчика для підрядників Apple.

У цій країні вже кілька років виробляються смартфони Apple, а восени цього року було налагоджено складання молодших моделей iPhone 14, лише з невеликою затримкою щодо ринкового дебюту цих пристроїв. За даними джерел, подальшому розширенню асортименту виробів Apple, що збираються локально, заважатиме дефіцит кваліфікованих кадрів. Зростання зовнішньополітичної напруженості у відносинах між Китаєм та Індією теж не сприяє плавній міграції частини виробництв партнерів Apple з однієї країни в іншу.

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Скільки техніки Apple виробляють в Індії

Зараз до 10 % всіх iPhone виробляють на території Індії, за оцінками експертів Loop Ventures, і через п'ять років ця частка від сили зросте до 35 %. Крім Індії та Китаю, випуск смартфонів Apple може бути налагоджений у В'єтнамі, Малайзії та навіть США.

У випадку з сімейством iPhone 14, як пояснюють аналітики Piper Jaffray, на території Індії виробляється не більше 5 % їхньої загальної кількості, і з погляду "китайської кризи" дана країна може сприяти підтримці обсягів постачань на прийнятному рівні лише обмеженою мірою.