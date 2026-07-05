Мрія Трампа ніколи не здійсниться: чому смартфони майже неможливо виробляти повністю в США

Сполучені Штати залишаються світовим лідером у сфері інновацій та розробки програмного забезпечення, проте створення звичайного смартфона на власній території перетворилося на майже нездійсненну місію. Навіть політичний тиск і нові мита не здатні змінити архітектуру глобального ринку електроніки, де домінує Азія.

Капіталізм проти патріотизму: чому вимоги й обіцянки Трампа ніколи не виконають

На зворотному боці кожного продукту Apple красується знайомий напис: "Розроблено Apple у Каліфорнії, зібрано в Китаї". Це коротке речення ідеально ілюструє сучасний стан американської технологічної індустрії. Попри те, що США мають найбільшу економіку світу з ВВП понад 32 трильйони доларів, жоден великий бренд не виробляє свої смартфони вдома, а спроби політичних сил створити альтернативу зазнають фіаско, пише 24 Канал.

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Яскравим прикладом став запуск смартфона T1 від Trump Foundation, який презентували як пристрій, створений з урахуванням американських цінностей. Спочатку родина Трампа, яка стоїть за цим пристроєм, обіцяла, що він буде повністю зроблений у США з американських деталей. Потім риторику послабили, а обіцянки змінили. Ще пізніше виявилося, що цей телефон є лише перебрендованим HTC U24 Pro, який виготовили в Китаї, змінивши лише корпус на золотий та внісши мінімальні внутрішні правки.

Немає інфраструктури

Головною перешкодою для повернення виробництва в Америку є повна відсутність необхідної інфраструктури. Протягом останніх десятиліть Китай перетворився на головний глобальний виробничий хаб. Компанії на кшталт Foxconn створили там гігантські екосистеми, де тисячі постачальників компонентів розташовані в межах одного промислового кластера.

Щоб відтворити щось подібне в США, знадобляться десятки мільярдів доларів нових інвестицій та щонайменше десять років на будівництво заводів і встановлення обладнання. Компанії вважають за краще платити закордонним підрядникам, ніж витрачати колосальні суми на створення бази з нуля, що призвело б до значного зростання фінальної ціни для покупців.

Проте гроші – це не єдина проблема.

Немає людей

Тім Кук неодноразово наголошував, що критичним фактором є відсутність кваліфікованої робочої сили з професійно-технічними навичками.

Ви могли б узяти кожного такого спеціаліста в Сполучених Штатах і, ймовірно, посадити їх у кімнату, в якій ми зараз сидимо. У Китаї вам знадобилося б кілька футбольних полів,

– коментував раніше генеральний директор Apple Тім Кук.

Він додав, що Китай зосередився на професійному навчанні фахівців, які можуть працювати на складному роботизованому виробництві з надзвичайною точністю. В Америці такий тип навичок поступово зник, поступившись місцем високорівневій науці та дизайну. Попри те, що США лідирують у розробках чипів (за допомогою TSMC), повний цикл збірки вимагає майстрів, яких у країні просто немає в потрібній кількості.

Потрібно платити більше

Економіка питання також виглядає невтішно для прихильників напису "Made in USA". Вартість праці в Штатах у рази перевищує азійські показники.

У першому кварталі 2026 року середня тижнева зарплата американця становила 1 235 доларів.

Водночас у приватному секторі Китаю середня річна зарплата за 2025 рік дорівнювала приблизно 9 961 долару.

Таким чином, тижневий дохід одного американського робітника часто еквівалентний кільком місяцям праці його колеги в Азії.

Невтішні висновки

За оцінками Bank of America, збірка iPhone у США підняла б ціну базової моделі з 799 до 1 000 доларів. А якщо виробляти в Америці ще й усі компоненти, витрати зростуть на понад 90 відсотків.

Адміністрація 47-го президента США Дональда Трампа намагалася змусити компанії повернутися, запровадивши 25-відсоткове мито на смартфони, вироблені за межами країни. Однак навіть такі жорсткі заходи не змінили позицію технологічних гігантів.

З точки зору прибутковості, для Apple набагато краще прийняти удар у вигляді 25-відсоткового тарифу на iPhone, що продаються на ринку США, ніж повертати лінії збірки iPhone назад у Штати,

– заявив аналітик ланцюжка постачання Apple Мін-Чі Куо.

У капіталістичній системі першочерговим завданням керівника є максимізація прибутку для інвесторів та фінансування майбутніх розробок, зокрема у сфері штучного інтелекту. Перенесення виробництва в дорогий регіон із дефіцитом кадрів суперечить цій логіці. Тому, попри політичні гасла, iPhone та його конкуренти, ймовірно, залишаться продуктами глобальної кооперації, де американський інтелект поєднується з азійською промисловою потужністю.