Капитализм против патриотизма: почему требования и обещания Трампа никогда не будут выполнены

На обратной стороне каждого продукта Apple красуется знакомая надпись: "Разработано Apple в Калифорнии, собрано в Китае". Это короткое предложение идеально иллюстрирует современное состояние американской технологической индустрии. Несмотря на то, что США обладают крупнейшей экономикой мира с ВВП более 32 триллионов долларов, ни один крупный бренд не производит свои смартфоны на родине, а попытки политических сил создать альтернативу заканчиваются фиаско, пишет 24 Канал.

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Ярким примером стал запуск смартфона T1 от Trump Foundation, который презентовали как устройство, созданное с учетом американских ценностей. Сначала семья Трампа, стоящая за этим устройством, обещала, что оно будет полностью произведено в США из американских комплектующих. Затем риторику смягчили, а обещания изменили. Еще позже выяснилось, что этот телефон – всего лишь перебрендованный HTC U24 Pro, произведенный в Китае, с единственным изменением – золотым корпусом и минимальными внутренними доработками.

Отсутствие инфраструктуры

Главным препятствием для возвращения производства в Америку является полное отсутствие необходимой инфраструктуры. За последние десятилетия Китай превратился в главный глобальный производственный хаб. Такие компании, как Foxconn, создали там гигантские экосистемы, где тысячи поставщиков компонентов расположены в пределах одного промышленного кластера.

Чтобы воссоздать нечто подобное в США, потребуются десятки миллиардов долларов новых инвестиций и как минимум десять лет на строительство заводов и установку оборудования. Компании предпочитают платить зарубежным подрядчикам, чем тратить колоссальные суммы на создание базы с нуля, что привело бы к значительному росту конечной цены для покупателей.

Однако деньги – это не единственная проблема.

Нет людей

Тим Кук неоднократно подчеркивал, что критическим фактором является отсутствие квалифицированной рабочей силы с профессионально-техническими навыками.

Вы могли бы собрать всех таких специалистов в Соединенных Штатах и, вероятно, поместить их в комнату, в которой мы сейчас находимся. В Китае вам понадобилось бы несколько футбольных полей,

– комментировал ранее генеральный директор Apple Тим Кук.

Он добавил, что Китай сосредоточился на профессиональной подготовке специалистов, способных работать на сложном роботизированном производстве с исключительной точностью. В Америке такой тип навыков постепенно исчез, уступив место высокоуровневой науке и дизайну. Несмотря на то, что США лидируют в разработке чипов (с помощью TSMC), полный цикл сборки требует мастеров, которых в стране просто нет в нужном количестве.

Придётся платить больше

Экономическая сторона вопроса также выглядит неутешительно для сторонников надписи "Made in USA". Стоимость труда в Штатах в разы превышает азиатские показатели.

В первом квартале 2026 года средняя недельная зарплата американца составляла 1 235 долларов.

В то же время в частном секторе Китая средняя годовая зарплата за 2025 год равнялась примерно 9 961 доллару.

Таким образом, недельный доход одного американского рабочего часто эквивалентен нескольким месяцам труда его коллеги в Азии.

Неутешительные выводы

По оценкам Bank of America, сборка iPhone в США привела бы к росту цены базовой модели с 799 до 1 000 долларов. А если производить в Америке ещё и все компоненты, затраты вырастут более чем на 90 процентов.

Администрация 47-го президента США Дональда Трампа пыталась заставить компании вернуться, введя 25-процентную пошлину на смартфоны, произведенные за пределами страны. Однако даже такие жесткие меры не изменили позицию технологических гигантов.

С точки зрения рентабельности для Apple гораздо выгоднее принять удар в виде 25-процентной пошлины на iPhone, продаваемые на рынке США, чем возвращать линии сборки iPhone обратно в Штаты,

– заявил аналитик цепочки поставок Apple Мин-Чи Куо.

В капиталистической системе первоочередной задачей руководителя является максимизация прибыли для инвесторов и финансирование будущих разработок, в частности в сфере искусственного интеллекта. Перенос производства в дорогой регион с дефицитом кадров противоречит этой логике. Поэтому, несмотря на политические лозунги, iPhone и его конкуренты, вероятно, останутся продуктами глобального сотрудничества, в котором американский интеллект сочетается с азиатской промышленной мощью.