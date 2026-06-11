Что нашли под крышкой Trump Mobile T1?

Специалисты известного ресурса iFixit провели детальную разборку смартфона Trump Mobile T1 и подтвердили догадки, которые ранее озвучивали журналисты. Устройство оказалось почти полной копией смартфона HTC U24 Pro, который выпустили еще в 2024 году. Чтобы доказать это, эксперты не только разобрали гаджет на части, но и воспользовались промышленным компьютерным томографом Lumafield.

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Действительно ли телефон Трампа изготовлен в Америке? Наша глубокая разборка показывает, что Trump Mobile T1 – это, по сути, окрашенный в золотой цвет и переименованный HTC U24 Pro,

– прокомментировал технический специалист iFixit Шахрам Мохтари.

Исследование показало, что внутренняя архитектура обоих телефонов буквально идентична. Расположение компонентов, форма плат, размещение винтов и даже защитных наклеек совпадают до мельчайших деталей.

Во время проверки специалисты провели интересный эксперимент: они переставили материнскую плату с HTC U24 Pro в корпус "президентского" телефона, и она заработала без каких-либо проблем. Это окончательно подтвердило, что технически это одно и то же устройство.

Минимальные изменения и китайские корни

Несмотря на заявления об "американских ценностях" в дизайне, изменения в Trump Mobile T1 имеют чисто косметический характер:

Например, инженеры заметили, что в T1 немного сместили вспышку, но для этого производитель просто удлинил гибкий кабель, не меняя саму плату.

Также несколько иным стал узор отверстий на алюминиевом шасси в районе динамиков.

Экран смартфона HTC имеет диагональ 6,8 дюйма, тогда как в характеристиках T1 указано 6,78 дюйма. Однако визуально и по результатам измерений эти панели кажутся абсолютно одинаковыми.

Основная начинка устройства также не оставляет сомнений в его происхождении. Смартфон работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3. Интересно, что в модели от Трампа используют память Micron (12 гигабайт оперативной и 512 гигабайт постоянной), тогда как в протестированном HTC стояли модули от SK Hynix. Однако такие замены поставщиков являются обычной практикой для производителей электроники.

До сих пор HTC молчала о существовании T1. Это может означать, что они либо продали права на дизайн U24 Pro компании Trump Mobile, или, что более вероятно, они никогда не владели правами на этот дизайн с самого начала,

– добавил Шахрам Мохтари.

Как отмечает издание The Verge, большинство компаний, кроме таких гигантов как Apple или Google, заказывают разработку и изготовление смартфонов у сторонних производителей (ODM) в Китае. Смартфон T1, вероятнее всего, сошел с конвейера завода в провинции Гуандун, где уже были готовы инструменты и линии для выпуска HTC U24 Pro.

Загадка аккумулятора и реальные объемы продаж

Единственное существенное отличие между устройствами – это аккумулятор. В Trump Mobile T1 установлен элемент емкостью 19,35 ватт-часов, тогда как оригинальный HTC имеет 17,23 ватт-часов. Батарея для T1 изготовлена филиппинской компанией Newlix Mfg Inc., которая зарегистрирована только в 2025 году. Однако за большую емкость пришлось заплатить скоростью: телефон Трампа поддерживает зарядку мощностью всего 30 ватт, что вдвое меньше 60 ватт в HTC.

Выбор филиппинского поставщика батарей вместо китайского может свидетельствовать о небольших объемах производства. Недавние данные о утечке информации указывают на то, что Trump Mobile продала лишь около 30 000 устройств вместе с тарифными планами. Это существенно меньше первоначальных заявлений о 600 000 предварительных заказов.

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Сделано не в США

Что касается громкой маркировки "Assembled in USA", то специалисты скептически оценивают эти заявления. Хотя сборка из десяти готовых компонентов во Флориде теоретически возможна, основные части – шасси, экран и электроника – все равно приезжают из Китая. Настоящее производство смартфонов в США требует огромных инвестиций, профессиональной базы и десятилетий развития, чтобы построить заводы для каждого компонента.

В итоге iFixit поставила Trump Mobile T1 низкий балл за ремонтопригодность – только 3 из 10 возможных. Это объясняют отсутствием официальных инструкций по ремонту и запасных частей, что делает этот дорогой гаджет фактически одноразовым.