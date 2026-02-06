Користувачі соцмереж обрали ім'я для глибоководної істоти, яку відкрили нещодавно

Науковці разом із популярним блогером залучили спільноту в інтернеті до пошуку імені нової морської істоти. Новий вид глибоководного хітона, знайденого біля берегів Японії, отримав офіційну латинську назву Ferreiraella populi, що означає "народний".

Ця ініціатива допомогла значно пришвидшити процес опису виду та привернути увагу до проблем збереження океанічного біорізноманіття, розповідає Phys.org.

Чому вирішили обрати ім'я в інтернеті?

Історія розпочалася з відео на YouTube-каналі Ze Frank, де було показано рідкісного молюска з роду Ferreiraella. Альянс Senckenberg Ocean Species Alliance (SOSA) спільно з видавництвом Pensoft оголосив конкурс, на який надійшло понад 8 000 пропозицій від користувачів соцмереж.

Конкурс на обрання назви для нового виду – дивіться відео:

Назву Ferreiraella populi незалежно запропонували 11 різних учасників. Серед інших варіантів були "хітон – падаюча зірка" та Ferreiraella ohmu – посилання на істот із мультфільмів студії Ghibli, що підкреслювало походження виду з Японії.

Офіційний опис виду опубліковано в журналі Biodiversity Data Journal.

Історія відкриття Ferreiraella populi

Цю істоту виявили у 2024 році в жолобі Ідзу-Оґасавара на глибині 5 500 метрів. Хітони – це унікальні молюски, яких часто порівнюють із сумішшю равлика та жука. На відміну від більшості молюсків, вони мають вісім окремих захисних пластин.



Ferreiraella populi / Фото Senckenberg Ocean Species Alliance

Така анатомія дозволяє їм згортатися в захисну кулю або міцно триматися на нерівних поверхнях затонулої деревини, яка є їхнім єдиним місцем проживання. Ferreiraella populi має особливу "залізну" тертку-язик (радулу) та стає домом для маленьких черв'яків, які живуть біля його хвоста і харчуються відходами життєдіяльності господаря.



Крупний план фотографії черв'яків на хвостовій стулці Ferreiraella populi / Фото Senckenberg Ocean Species Alliance

Зазвичай процес від відкриття до офіційної публікації назви займає від 10 до 20 років, але завдяки співпраці з громадськістю цей шлях скоротили до двох років. Це критично важливо для захисту видів від сучасних загроз, таких як глибоководний видобуток копалин.

Науковці наголошують, що подібні екосистеми на затонулій деревині досі залишаються маловивченими та приховують безліч унікальних форм життя, які можуть зникнути ще до їхнього відкриття.