Астрономи відкрили перше покоління зірок у Всесвіті

Астрономи зробили революційне відкриття, яке проливає світло на найдавніші зірки, що сформувалися у Всесвіті. Ці зірки, віднесені до зоряної популяції III, з'явилися, коли космос перебував у зародковому стані, коли після Великого вибуху у ньому були присутні лише водень і гелій.

Зірки зоряної популяції III, які вважаються надзвичайно масивними, світлими та гарячими, відіграли вирішальну роль у формуванні Всесвіту, яким ми його знаємо. Попри свою коротку тривалість життя, ці зорі залишили по собі інтригуючі підказки, які нещодавно були виявлені вченими.

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Чому це важливо

Пошуки зірок третьої зоряної величини мають важливе значення для астрофізики. Саме в межах цих небесних тіл відбулися перші реакції, що призвели до створення важчих елементів, ніж водень і гелій. Ці елементи необхідні для формування кам'янистих планет і наступних поколінь зірок.

Хоча жодна з зірок популяції III не збереглася до наших днів через свої величезні розміри і температуру, космічна обсерваторія Вебба дозволила астрономам виявити залишкове світло, випромінюване цими стародавніми зірками.

Завдяки ретельному аналізу даних проєкту JADES було знайдено докази існування зірок популяції III у далекій галактиці GN-z11, яку можна спостерігати з Землі за допомогою телескопів.

Відкриття першого покоління зірок, сформованих з первинного газу раннього Всесвіту – так званої зоряної популяції III – є однією з найважливіших цілей сучасної астрофізики. Останні моделі припускають, що зірки популяції III могли сформуватися в кишенях первинного газу в гало більш розвинених галактик,

– зазначають автори дослідження з Кембриджського університету.

GN-z11, серед спостережуваних галактик, дозволяє зазирнути в минуле Всесвіту. При певному значенні червоного зміщення телескоп Вебба може зазирнути приблизно на 13,4 мільярда років назад, у часи, що настали лише через 400 мільйонів років після Великого вибуху.

Вчені зробили висновок про наявність зірок популяції III, виявивши незвичайні ознаки іонізації гелію, що свідчать про інтенсивне випромінювання тепла цими первісними зірками.

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Однак, підтвердження наявності зірок III зоряної величини вимагає ретельного аналізу. Астрономи ретельно вивчили різні характеристики і виявили спектральні властивості, які слугують переконливим доказом фотоіонізації цих древніх зірок. Виявлений ступінь іонізації тісно узгоджується з теоретичними моделями, що надає додаткову підтримку їхньому існуванню в межах GN-z11.